Terminal Hidroviário de Santarém celebra quatro anos de funcionamento

O Terminal Hidroviário de Santarém celebrou, nesta terça-feira (22), quatro anos de funcionamento, consolidando-se como uma das principais estruturas de mobilidade e logística da região do Baixo Amazonas. Considerado um dos mais modernos do país, o espaço desempenha papel estratégico no transporte de passageiros e cargas, além de garantir a integração com diversas comunidades ribeirinhas.

Inaugurado em 2022, o terminal trouxe avanços significativos para o sistema hidroviário regional, promovendo mais organização, segurança e eficiência nas operações. A estrutura também tem contribuído diretamente para o fortalecimento do turismo e para o dinamismo econômico da região, ampliando o fluxo de pessoas e mercadorias.

Atualmente, mais de 700 mil pessoas são beneficiadas pela integração hidroviária proporcionada pelo terminal, que recebe embarcações e passageiros de diferentes municípios e capitais amazônicas, como Belém, Manaus, Macapá, Óbidos, Alenquer, Juruti, Terra Santa, Faro, Oriximiná, Monte Alegre e outras cidades.

A programação comemorativa ocorreu nas dependências do próprio terminal e reuniu autoridades, trabalhadores do setor e a população em geral. O evento contou com homenagens a personalidades ligadas à atividade portuária, apresentações culturais e a oferta de serviços gratuitos, incluindo atendimentos de saúde e orientações sociais.

Ao completar quatro anos de funcionamento, o Terminal Hidroviário de Santarém reafirma sua relevância para o desenvolvimento regional, destacando-se como uma infraestrutura essencial para a mobilidade, integração e melhoria da qualidade de vida da população do Baixo Amazonas.

www.obidos.net.br - Informações e foto Agência Santarém