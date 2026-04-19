Feira Tapajós Negócios 2026: Evento de lançamento será realizado no dia 27 de abril na Sede da Aces em Santarém

Evento marca o início dos trabalhos para o evento que será de 27 a 29 de agosto

Será realizada no dia 27 de abril o lançamento oficial da Feira Tapajós Negócios 2026. O evento na sede da Associação Comercial de Santarém (ACES), vai reunir empresários, investidores e a imprensa para apresentar as novidades e projeções que devem fazer da terceira edição, a maior desde a criação da feira.

Realizada em uma parceria entre a Federação das Associações Comerciais do Estado do Pará (FACIAPA) e a Associação Comercial de Santarém (ACES), a Feira Tapajós Negócios 2026 deve movimentar mais de R$ 100 milhões entre negócios diretos durante os dias de exposições no Centro de convenções Sebastião Tapajós e também em parcerias pós-evento. Conectando os 150 expositores a um público estimado de 35 mil visitantes.

O sucesso das edições anteriores serve como um forte precedente para as expectativas de 2026. Em 2024, a primeira edição, atraiu 22.326 visitantes, contou com 148 expositores e movimentou cerca de R$ 33 milhões em negócios. Já a segunda edição, em 2025, consolidou o evento como o maior do Oeste do Pará, recebendo mais de 32 mil visitantes e movimentando R$ 45 milhões em negócios, um crescimento de mais de 36% no volume financeiro e 43% no público em relação a 2024. Além dos negócios e as ações de imersão, os eventos levaram qualificação profissional com workshops gratuitos e valorização a cultura local com shows e atrações regionais.

Com a edição de 2026, a organização busca superar os resultados obtidos nos dois primeiros anos, e também reforçar o papel do evento como uma vitrine de inovação e oportunidades, projetando o nome de Santarém e da região do Tapajós para além do estado do Pará.

“O lançamento já é nesta segunda-feira (27 de abril) às 19h no auditório da Aces, um momento muito importante para aqueles que pretendem colocar a sua marca em evidência, os expositores vão ter acesso as melhores condições para a participação nessa que é a maior feira de negócios do oeste do Pará e que promete fazer dessa edição, a maior de todos os tempos” – Ressaltou o Presidente da Aces, Alexandre Chaves.

A Feira Tapajós Negócios é um evento criado para o desenvolvimento econômico do Oeste do Pará, promovendo a troca de experiências entre empresários, expositores e visitantes, fomentando a economia e capacitando as cadeias produtivas locais. Uma iniciativa da Federação das Associações Comerciais do Estado do Pará (FACIAPA) e da Associação Comercial de Santarém (ACES).

Serviço:

Feira Tapajós Negócios 2026

Evento de lançamento: 27 de abril (segunda-feira)

Local: Associação Comercial de Santarém (ACES)Rua Siqueira Campos,565. Centro, Santarém

Horário: 19h