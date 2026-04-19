Mutirão de Cirurgias em Óbidos realiza 94 procedimentos e reduz fila de espera na região

Entre os dias 17 e 21 de abril, uma força-tarefa de saúde mobilizou a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos e o Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus. A iniciativa promoveu um mutirão especializado em cirurgias de hérnia, alcançando a marca de 94 procedimentos realizados, um número expressivo que garante mais qualidade de vida e dignidade a dezenas de pacientes.

A ação teve como foco principal o atendimento de pacientes que aguardavam na fila do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), além de casos prioritários da demanda local. Com a realização dessas cirurgias, a rede de saúde conseguiu reduzir significativamente o tempo de espera e evitar o deslocamento de famílias para outros municípios. O sucesso da empreitada foi resultado de uma articulação estratégica entre diversas instituições.

O mutirão contou com a expertise da equipe médica da própria Santa Casa, o suporte logístico da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e a infraestrutura do Barco Hospital Papa Francisco. Um diferencial importante deste mutirão foi a parceria com a organização internacional Hernia Help, que somou conhecimentos técnicos e dedicação humanitária para viabilizar as intervenções.

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, o Barco Hospital na Providência de Deus, e a organização internacional Hernia Help, agradecem as parcerias de muitos voluntários e voluntárias, que se dedicaram nesses dias colaborando em todas as áreas durante o mutirão, foi essencial a colaboração de cada um para que fosse um sucesso desde da triagem até a cirurgia.

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FONTE: Diocese de Óbidos