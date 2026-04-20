Turismo cresce 15% em Santarém e injeta mais de R$ 200 milhões na economia local em 2025

O município de Santarém, no Oeste do Pará, registrou crescimento expressivo no fluxo de visitantes e na geração de receita em 2025. Dados sistematizados pelo Dieese/PA, com base em levantamentos da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), apontam aumento de 15% no número total de turistas em relação a 2024. Os números reforçam a posição da “Pérola do Tapajós” como um dos principais destinos turísticos da Amazônia.

De acordo com o levantamento, Santarém recebeu 312.675 visitantes em 2025, frente aos 271.845 registrados no ano anterior. O crescimento foi puxado tanto pelo turismo nacional quanto pelo internacional. O número de turistas brasileiros passou de 269.166 para 309.541, enquanto o fluxo de estrangeiros subiu de 2.679 para 3.134, representando uma alta de 17% neste último segmento.

O desempenho também se refletiu diretamente na economia local. A receita gerada pelo turismo saltou de R$ 173,7 milhões em 2024 para R$ 202,4 milhões em 2025 — um crescimento de 16,5%. Os visitantes nacionais foram responsáveis pela maior fatia desse montante, com R$ 201 milhões, enquanto os turistas internacionais contribuíram com cerca de R$ 1,4 milhão.

Para o secretário de Estado de Turismo do Pará, Lucas Vieira, os números confirmam a eficácia das estratégias adotadas pelo Governo do Pará para fortalecer o setor turístico no Tapajós. “Os resultados de Santarém mostram que estamos no caminho certo ao investir na promoção dos nossos destinos, na qualificação da oferta turística e na melhoria da infraestrutura. O Pará é a principal porta de entrada da Amazônia, e Santarém é peça-chave nesse processo”, destacou o secretário.

O crescimento observado no município acompanha uma tendência nacional. Segundo dados recentes do turismo brasileiro, o país vem registrando recuperação consistente após os impactos da pandemia, com aumento do fluxo doméstico e retomada gradual do turismo internacional. Nesse cenário, destinos de natureza, como os da Amazônia, têm ganhado destaque, impulsionados pela busca por experiências sustentáveis e contato com o meio ambiente.

Santarém reúne atributos estratégicos que explicam esse avanço. A cidade é conhecida por atrativos como o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, além das praias de água doce, como Alter do Chão, frequentemente citado entre os destinos mais procurados do Brasil. A combinação de belezas naturais, cultura local e melhoria na rede de serviços tem ampliado o tempo de permanência dos visitantes e, consequentemente, o impacto econômico, que demonstra como o turismo pode atuar como vetor de geração de renda, emprego e valorização dos territórios amazônicos.

FONTE: Agência Pará