Fé e Tradição em Óbidos: Festividade de N. S. de Lourdes 2026 segue com procissão, missa e atração cultural

Óbidos (PA) – A Festividade de Nossa Senhora de Lourdes 2026, padroeira do bairro e comunidade de Lourdes, em Óbidos, deu prosseguimento na última terça-feira (21) às celebrações iniciadas no sábado (18). Com o tema geral “No colo da Virgem de Lourdes, encontramos o abrigo seguro para todas as famílias”, o evento religioso tem mobilizado dezenas de católicos obidenses.

Na terça, a programação contou com uma procissão que saiu da residência do Sr. João e Elza dos Santos, percorrendo diversas ruas do bairro até chegar à Igreja de Lourdes. No local, foi celebrada a missa diária, que reuniu grande participação popular.

Após a celebração eucarística, os fiéis e moradores participaram do tradicional jantar no Cliper de Lourdes. A noite cultural foi marcada por duas atrações: a apresentação da quadrilha Sansão Junina e, em seguida, o grupo de carimbó Coração da Amazônia, animando os presentes.

De acordo com a organização, as missas diárias acontecem sempre às 19h30, garantindo momentos contínuos de espiritualidade ao longo da semana. A programação também inclui atrações culturais, jantar, bingos e leilões.

O encerramento da festividade está previsto para o dia 26 de abril, com missa às 8h, seguida de celebração de batizados. A festa de Nossa Senhora de Lourdes segue consolidando-se como um dos mais importantes eventos religiosos da comunidade, unindo fé, tradição e participação popular.

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