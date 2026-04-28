Sant’Ana peregrina visita residências de obidenses em Belém e emociona devotos

A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana está percorrendo lares de obidenses residentes em Belém, levando fé, emoção e o reencontro simbólico com a padroeira de Óbidos. A peregrinação na capital paraense iniciou no último dia 30 de abril e segue até o dia 16 de maio.

Desde sua chegada à cidade, no dia 27 de abril, a imagem já visitou diversas residências, reunindo famílias e amigos devotos. Em cada visita, o sentimento é de alegria e devoção, especialmente entre aqueles que há anos não retornam a Óbidos e encontram, na presença da santa, uma forma de manter viva a ligação com suas raízes.

A coordenação da peregrinação tem compartilhado registros desses momentos, que evidenciam a emoção dos anfitriões ao receber a imagem em seus lares. Um dos destaques foi a visita à residência de Jota e Zé Antônio Aquino, realizada na quinta-feira (30), ocasião que reuniu várias famílias obidenses e amigos em um momento de oração e confraternização.

De acordo com a organização, a programação em Belém será encerrada no dia 16 de maio, com uma missa solene — cujo local ainda será definido — seguida de um momento de confraternização entre os participantes.

Após cumprir agenda na capital paraense, a imagem de Senhora Sant’Ana seguirá em peregrinação para Macapá, dando continuidade à missão de fortalecer a fé e a devoção entre os fiéis.

Lembrando que a Festividade de Sant´Ana 2026 acontecerá em Óbidos no período de 12 a 26 de julho.

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www.obidos.net.br - Fotos Cedidas pelas Coordenação da Peregrinação.