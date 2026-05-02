Projeto Novas Minas recebe Licença de Instalação e MRN prevê R$ 9 bilhões em investimentos no oeste do Pará

Autorização do Ibama permite início das obras, garante continuidade da operação até 2041 e deve gerar empregos e movimentar economia da região.

A Mineração Rio do Norte (MRN) obteve a Licença de Instalação (LI) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o Projeto Novas Minas (PNM), no oeste do Pará. A autorização permite o início das obras de implantação e garante a continuidade das operações da empresa na região pelos próximos 15 anos. O projeto prevê investimentos de R$ 9 bilhões entre 2027 e 2041, além de R$ 1,9 bilhão já programado para 2026. Também garante a manutenção de mais de 7,5 mil empregos e deve gerar cerca de 2.300 novas vagas durante a fase de implantação.

O PNM será desenvolvido nos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro, com exploração de bauxita em cinco novos platôs: Rebolado, Escalante, Jamari, Barone e Cruz Alta Leste. A produção estimada é de 12,5 milhões de toneladas anuais, estendendo a operação da MRN até 2041. Dos 7.518 mil empregos diretos e indiretos preservados, 85% são ocupados por trabalhadores paraenses. Com a continuidade das atividades, a empresa estima manter um impacto econômico relevante, com média anual de R$ 727,5 milhões em compras locais e cerca de R$ 389 milhões em impostos, taxas e contribuições.

Guido Germani, CEO da MRN

“Esse é um projeto que nasce e se desenvolve no território. Ele dialoga com as comunidades, gera oportunidades locais e contribui para o desenvolvimento da região”, afirma Guido Germani, CEO da MRN. Com a licença, a empresa está autorizada a iniciar a implantação do Novas Minas, que inclui a preparação de áreas, construção de infraestrutura operacional, acessos, estruturas de apoio e intervenções necessárias para viabilizar a nova fase produtiva. A execução do projeto também prevê a ampliação dos investimentos sociais, ambientais e de infraestrutura nas comunidades da região. Atualmente, a MRN mantém cerca de 60 iniciativas socioambientais. Somente em 2025, foram investidos R$ 51,6 milhões nessas ações.

Porto da MRN

Histórico do licenciamento

O licenciamento do Projeto Novas Minas teve início em 2018, com a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conduzido por consultoria independente, e a realização de audiências públicas em Oriximiná, Terra Santa e Faro. Também foi desenvolvido o Estudo do Componente Quilombola (ECQ), que avaliou os impactos socioterritoriais nas comunidades do Boa Vista e do Alto Trombetas II, incluindo a realização de Consulta Livre, Prévia e Informada, conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Com base nesses estudos, foram estruturados o Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), voltados à prevenção, mitigação e compensação de impactos, com participação das comunidades e acompanhamento dos órgãos competentes. A Licença de Instalação resulta desse processo técnico e incorpora soluções eficientes, como o método de Disposição de Rejeitos a Seco em Cava, que traz um ganho ambiental significativo. Todas as etapas contaram com a análise do Ibama, licenciador do empreendimento, e do Incra, interveniente responsável pela anuência do ECQ.

GALERIA DE FOTOS...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8620-projeto-novas-minas-recebe-licenca-de-instalacao-e-mrn-preve-r-9-bilhoes-em-investimentos-no-oeste-do-para#sigProId3e84976fae View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação / MRN