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Encerramento da peregrinação de Senhora Sant’Ana em Belém será sábado, dia 16 de maio

Encerramento da peregrinação de Senhora Sant’Ana em Belém será sábado, dia 16 de maio

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Belém chegará ao fim neste sábado, dia 16 de maio, com uma programação religiosa e festiva que reunirá devotos obidenses e amigos da santa na capital paraense. Durante sua passagem por Belém, a imagem peregrina visitou dezenas de residências, levando momentos de fé, oração e bênçãos às famílias.

A despedida oficial acontecerá na Paróquia de São Raimundo Nonato, localizada na Avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo. A programação terá início às 18h, com a celebração da Santa Missa, reunindo os fiéis em um momento de reflexão, gratidão e devoção pelos dias vividos durante a peregrinação.

Logo após a celebração religiosa, será realizada uma confraternização no salão da paróquia, com entrada pela Travessa Manoel Evaristo, ao lado da igreja. O encontro contará com leilões, bingos e venda de lanches, proporcionando um momento de integração entre os participantes e fortalecimento dos laços de amizade e fé entre os obidenses residentes em Belém.

Fotografias cedidas pela coordenação da peregrinação mostram momentos marcantes da passagem da imagem pelas casas dos devotos na capital paraense. As imagens registram a emoção das famílias que receberam a visita de Senhora Sant’Ana em seus lares durante os últimos dias da jornada peregrina.

Após o encerramento da programação em Belém, a imagem seguirá para a cidade de Macapá. Em seguida, passará por Santarém e Manaus, antes de retornar a Óbidos, concluindo a peregrinação deste ano.

A coordenação também destacou que a Festividade de Senhora Sant’Ana 2026 acontecerá no mês de julho, em Óbidos. A programação terá início no dia 12 de julho, com o tradicional Círio Fluvial, e seguirá até o dia 26, data do encerramento oficial da festividade da padroeira.

A peregrinação em Belém foi marcada por momentos de união, espiritualidade e devoção, fortalecendo a fé dos obidenses que vivem longe da terra natal, mas mantêm viva a tradição e o amor por Senhora Sant’Ana.

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Serviço______________

Despedida de Senhora Sant’Ana em Belém
Data: 16 de maio de 2026
Local: Paróquia de São Raimundo Nonato – Avenida Senador Lemos, bairro do Telégrafo

  • 18h – Santa Missa
  • 19h – Confraternização no salão da paróquia, com entrada pela Travessa Manoel Evaristo (ao lado da igreja).

www.obidos.net.br

 

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