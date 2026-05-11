Óbidos celebra a fé com a tradicional Festividade de Nossa Senhora de Fátima

A cidade de Óbidos vive mais um momento de fé e devoção com a realização da tradicional Festividade de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do bairro de Fátima. A programação iniciou no último sábado, 9 de maio, com a emocionante procissão do Círio, que saiu da comunidade de Lourdes, marcando oficialmente a abertura das celebrações religiosas que seguem até o próximo dia 16.

Com o tema “Onde há fé e solidariedade, Deus faz morada”, a festividade de 2026 reúne centenas de fiéis da comunidade católica obidense em momentos de oração, devoção e confraternização. Neste ano, a comunidade também retomou as programações sociais e culturais no Cliper da festividade, espaço que está em fase final dos serviços de acabamento da obra.

Ao longo da semana, os devotos participam diariamente de procissões e celebrações da Santa Missa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, fortalecendo a tradição religiosa que já faz parte do calendário cultural e espiritual do município.

Na noite desta quarta-feira, 14, nossa equipe esteve presente na festividade e registrou imagens que mostram a participação da comunidade e o clima de fé que toma conta do bairro durante a programação, com procissão, missa celebrada por Padre Adalberto Santos, e evento cultural no Cliper.

A Paróquia convida toda a população obidense e visitantes para participarem deste importante momento de união, espiritualidade e devoção à padroeira do bairro de Fátima.

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www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade