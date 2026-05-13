XIV Copa de Futebol do Interior define semifinalistas em Óbidos, confira

A XIV Copa de Futebol do Interior de Várzea e Terra Firme 2026 já conhece as quatro seleções classificadas para a fase semifinal da competição, após os confrontos das quartas de final realizados neste final de semana no Estádio Municipal Ary Ferreira, em Óbidos.

No sábado, dia 16 de maio, a Seleção do Arapucu venceu a Campina pelo placar de 2 a 0 e garantiu vaga na próxima fase. Na segunda partida do dia, Canta Galo e Traíra empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar, e a classificação foi decidida nos pênaltis, com vitória da Seleção do Canta Galo por 3 a 0.

Já no domingo, dia 17 de maio, a Seleção da Ilha Grande derrotou a Pedreira por 2 a 0, assegurando presença na semifinal. Encerrando os confrontos das quartas, a Seleção do Matá venceu o Apuí pelo placar de 3 a 0.

Com os resultados, avançaram para a 4ª fase da competição as seleções da Ilha Grande, Matá, Canta Galo e Arapucu.

De acordo com a organização da competição, os confrontos das semifinais serão definidos por sorteio nesta terça-feira, dia 19 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Resultados das quartas de final

Sábado – 16/5

Arapucu 2 x 0 Campina

Canta Galo 0 x 0 Traíra (Canta Galo venceu nos pênaltis por 3 a 0)

Domingo – 17/5

Pedreira 0 x 2 Ilha Grande

Matá 3 x 0 Apuí

Classificados para a semifinal

Seleção da Ilha Grande

Seleção do Matá

Seleção do Canta Galo

Seleção do Arapucu

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