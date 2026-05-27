ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria prossegue com procissão, missa e apresentação de Balé Infantil e Juvenil

A programação da Festividade de Santa Maria 2026 proporcionou uma noite marcada pela fé, cultura e emoção nesta sexta-feira (29), em Óbidos. Reunindo centenas de fiéis e visitantes, as atividades iniciaram com a tradicional procissão, seguida da celebração da Santa Missa e de uma programação cultural realizada no Cliper de Sant’Ana.

A programação religiosa teve início às 18h30, com a procissão saindo da residência da família de Manoel e Adelina. O cortejo percorreu diversas ruas da cidade até chegar à Catedral de Sant’Ana, reunindo famílias, integrantes do Apostolado da Oração, ministros da Comunhão (MESCE), membros da Comunidade São Pedro e demais devotos.

Após a procissão, os participantes acompanharam a celebração eucarística, que integrou a programação da festividade deste ano, realizada sob o tema “Maria, ensinai-nos a ser Família de Deus”.

Encerrada a celebração, os fiéis seguiram para o Cliper de Sant’Ana, onde aconteceu a programação social da noite. O espaço recebeu apresentações culturais, leilões, bingos e uma variedade de pratos servidos pelo tradicional buffet da festividade, proporcionando um ambiente de confraternização entre as famílias.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação das turmas de Baby Class, Ballet Infantil e Ballet Juvenil, que encantaram o público com coreografias especialmente preparadas para a festividade. As apresentações tiveram início por volta das 21h e emocionaram familiares, amigos e admiradores da dança.

Vídeo do Balé....

Com movimentos delicados e figurinos cuidadosamente elaborados, as jovens bailarinas transmitiram mensagens de fé, amor e união familiar, em sintonia com o tema da festividade. As performances destacaram não apenas o talento das participantes, mas também a importância da arte como instrumento de expressão cultural e evangelização.

A integração entre religiosidade e manifestações artísticas tem sido uma das marcas da Festividade de Santa Maria, fortalecendo os laços comunitários e valorizando os talentos locais. A cada noite, a programação reúne diferentes gerações em momentos de convivência, devoção e celebração da fé cristã.

A Festividade de Santa Maria prossegue com sua programação religiosa e social, mantendo viva uma tradição que há anos faz parte da história e da identidade cultural do povo obidense.

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