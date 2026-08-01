Rotary Club de Óbidos-Centenário empossa nova diretoria para o Ano Rotário 2026-2027

O Rotary Club de Óbidos-Centenário realizou, no dia 02 de agosto de 2026, em sua sede, a eleição e a posse da nova diretoria que conduzirá a instituição durante o Ano Rotário 2026-2027. O encontro reuniu associados, convidados e parceiros da comunidade, marcando um momento de renovação, compromisso e fortalecimento do espírito rotário no município de Óbidos, Pará.

Sob o lema internacional “Crie Impacto Duradouro”, a nova gestão assume com o propósito de ampliar ações humanitárias, fortalecer projetos sociais e promover iniciativas que contribuam para o desenvolvimento local. A cerimônia simbolizou a continuidade do trabalho voluntário pautado no ideal de servir acima de si mesmo, princípio que norteia o Rotary em todo o mundo.

O Rotary Club de Óbidos-Centenário integra o Distrito 4720 do Rotary International e atua de forma ativa na comunidade obidense, promovendo campanhas solidárias, eventos culturais e projetos de inclusão social.

Algumas ações e projetos em destaque da nova Diretoria:

Campanhas de solidariedade e realização de festas tradicionais que fortalecem a integração comunitária.

e realização de festas tradicionais que fortalecem a integração comunitária. Comissões de projetos humanitários e inclusão social , responsáveis por iniciativas como:

, responsáveis por iniciativas como: Leitura Viva – incentivo à leitura e educação;



Conexão Azul – Autismo – ações de conscientização e apoio às famílias;



Celebrando Sonhos – baile de 15 anos inclusivo para jovens em situação de vulnerabilidade.

Reuniões periódicas de companheirismo, voltadas ao alinhamento de metas e fortalecimento da união entre os associados.

A nova Diretoria – Ano Rotário 2026-2027, ficou assim constituída:

Presidente: Raimundo Printes

Raimundo Printes Vice-Presidente: Sebastião Sérgio

Sebastião Sérgio Tesoureira: Jeane Maria

Jeane Maria Secretária: Valdese Filizzola

A nova equipe assume com o compromisso de dar continuidade às ações já consolidadas e ampliar o impacto das atividades desenvolvidas pelo clube, reforçando o papel do Rotary como agente de transformação social em Óbidos.

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www.obidos.net.br - Informações e Fotos Clara Figueira