Projeto “Oportunidade na Medida” oferece oficinas profissionalizantes para jovens em Óbidos

Óbidos (PA) – O Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, iniciou nesta segunda-feira (10) um ciclo de oficinas profissionalizantes voltadas a adolescentes e jovens atendidos por programas sociais e em cumprimento de medidas socioeducativas.

As atividades fazem parte do projeto “Oportunidade na Medida”, que tem como objetivo contribuir para a reintegração social e ampliar as possibilidades de inserção dos participantes no mercado de trabalho, por meio da capacitação profissional.

Nesta etapa, estão sendo ofertadas oficinas de barbeiro profissional, técnicas de vendas, informática básica e mídias digitais. A proposta é proporcionar aos jovens conhecimentos e habilidades que possam contribuir para a geração de renda e para a construção de novas perspectivas profissionais.

O projeto é financiado pela Justiça Federal – Subseção Judiciária de Santarém, que destinou R$ 50 mil para a iniciativa. Os recursos foram transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social de Óbidos e serão utilizados no pagamento dos cursos.

A abertura das atividades contou com a participação de pais e responsáveis legais dos jovens beneficiados. A Secretária Aldanete Farias, do Desenvolvimento Social, esteve presente no evento, representando o município.

A iniciativa busca fortalecer as políticas de assistência social e oferecer aos jovens oportunidades de qualificação, favorecendo sua autonomia, desenvolvimento pessoal e profissional.

www.obidos.net.br - Informações e foto Ascom/PMO