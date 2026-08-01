Escola Rural de Óbidos promove Seminário Integrador do Novo Ensino Médio Quilombola

Óbidos (PA) – A Escola Rural de Óbidos promoveu, no dia 4 de agosto, o Seminário Integrador do Novo Ensino Médio Quilombola (NEM-Quilombola), realizado no Cliper do Quilombo Silêncio, na zona rural do município. O encontro reuniu alunos, pais, responsáveis, lideranças quilombolas e comunitárias para um momento de diálogo, troca de saberes e fortalecimento da parceria entre escola, família e comunidade.

Com o tema “Escola, Família e Comunidade”, o seminário teve como objetivo fortalecer os vínculos da comunidade escolar e valorizar a ancestralidade, a identidade e os conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas. Durante a programação, foram apresentados os resultados alcançados no primeiro semestre e as perspectivas para o próximo período letivo.

O Ensino Médio Quilombola está em seu segundo ano de implantação em Óbidos e atualmente atende estudantes de cinco comunidades quilombolas, com 14 turmas do Ensino Médio. A iniciativa representa um avanço para a educação do município, pois permite que os estudantes tenham acesso ao Ensino Médio em suas próprias comunidades, sem a necessidade de se deslocarem diariamente para a cidade de Óbidos.

A proposta do Novo Ensino Médio com foco na Educação Escolar Quilombola busca adequar o currículo à realidade territorial, cultural e social das comunidades remanescentes de quilombos. Entre os objetivos estão a valorização da identidade étnico-racial, da ancestralidade e da memória coletiva, além da integração dos conhecimentos escolares aos saberes tradicionais e às práticas de vida das comunidades.

Outro aspecto importante é a articulação da educação com o território e o etnodesenvolvimento, valorizando práticas sustentáveis de manejo e a relação das comunidades com o ambiente em que vivem.

O seminário reforçou, assim, a importância da participação conjunta de famílias, escola, estudantes e lideranças comunitárias na construção de uma educação que respeite e valorize a história, a cultura e os saberes quilombolas.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Douglas Senna