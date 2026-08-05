Óbidos inicia ações do Agosto Dourado com mobilização pelo aleitamento materno

Campanha realizada nas Unidades Básicas de Saúde reforça a importância da amamentação e busca fortalecer a rede de apoio às mães

A Rede Municipal de Saúde de Óbidos iniciou, na quinta-feira, dia 6 de agosto, as ações do “Agosto Dourado”, campanha dedicada à conscientização e ao incentivo ao aleitamento materno. A mobilização ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, que promoveram o Dia “D”, com rodas de conversa e orientações destinadas principalmente a gestantes e puérperas.

Durante as atividades, os profissionais de saúde destacaram a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, recomendado como fundamental para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos bebês. O leite materno fornece nutrientes essenciais, fortalece o sistema imunológico e contribui para a prevenção de doenças, além de favorecer o vínculo entre mãe e filho.

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A amamentação também traz benefícios para a saúde da mulher. Por isso, as equipes ressaltaram que o acompanhamento e o acolhimento são importantes para que as mães tenham segurança diante dos desafios que podem surgir durante o período de amamentação.

Outro ponto destacado na mobilização foi a necessidade de fortalecer a rede de apoio às mulheres que amamentam. Familiares, profissionais de saúde e a comunidade têm papel importante no incentivo e na criação de condições favoráveis para a continuidade da amamentação.

As ações do Agosto Dourado terão continuidade ao longo de todo o mês nas unidades de saúde do município, com atividades educativas e orientações para ampliar o acesso à informação e reforçar a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e da criança.

www.obidos.net.br - Vídeo Ascom/Pmo