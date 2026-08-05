UFOPA – Câmpus Óbidos realiza I Jornada Acadêmica de Direito com debates sobre democracia e direitos na Amazônia

Evento acontece nos dias 11 e 12 de agosto, em formato híbrido, reunindo estudantes, professores e profissionais do Direito

Óbidos (PA) – Teve início nesta terça-feira (11), no Auditório da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Óbidos, a I Jornada Acadêmica de Direito da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – Câmpus Óbidos. O evento prossegue até quarta-feira (12) e reúne estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais da área jurídica para um espaço de reflexão, diálogo e produção de conhecimento.

Com programação em formato híbrido, a Jornada conta com palestrantes presenciais e participações por videoconferência. As atividades incluem conferências, mesas temáticas, debates e lançamento de publicação, abordando temas relacionados à democracia, aos direitos humanos, à formação jurídica, à inclusão social, ao acesso à Justiça e aos desafios contemporâneos da Amazônia.

A programação teve início às 8h e conta com a participação de autoridades e profissionais de diferentes instituições. Entre os convidados estão Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que participará da conferência de encerramento, na quarta-feira (12), às 19h; Adilson Moreira, docente da FGV Direito SP; Andreza Filizzola, Bruno Fernandes, Camila Canto e Judith Vieira, que participam da mesa sobre direitos fundamentais, inclusão social e acesso à Justiça na Amazônia.

Também integram a programação o prefeito de Óbidos, Jaime Silva, e Samantha Santana, integrante da Procuradoria do Município de Óbidos, em debate sobre cidadania, democracia e participação política da juventude.

A conferência de abertura reúne Clemilton Salomão, juiz titular da Vara Única de Óbidos; Thiago Ferreira, diretor-geral da OAB/PA; Oziel Brasil, diretor da Vara do Trabalho de Óbidos – TRT da 8ª Região; e Salete Tenório, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

A programação inclui ainda o lançamento do livro “Relações Eletrônicas de Consumo”, de Janaina Homci, professora de Direito Privado da UFOPA, e uma mesa sobre Estado de Direito e ensino superior na Amazônia, com Arthur Homci, coordenador do curso de Direito do CESUPA.

Além da programação de palestras e debates, a Jornada possibilita que estudantes de graduação e pós-graduação e docentes de instituições de ensino superior submetam resumos expandidos para avaliação, ampliando o espaço para apresentação de pesquisas, experiências e perspectivas acadêmicas.

A iniciativa busca fortalecer a formação jurídica, estimular a pesquisa e aproximar a universidade da sociedade, promovendo o diálogo sobre os desafios do Direito e sua relação com a realidade amazônica.

A I Jornada Acadêmica de Direito da UFOPA – Câmpus Óbidos é realizada nos dias 11 e 12 de agosto de 2026.

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www.obidos.net.br - Fotos fornecidas pela organização do evento / UFOPA