Projeto Instrumento é Trabalho encerra caravana em São Luís com oficinas gratuitas para jovens

Após passar por Soure, Santarém, Belterra e Itaituba, iniciativa chega ao Maranhão para promover formação musical, construção de instrumentos e empreendedorismo cultural

Depois de percorrer municípios paraenses levando formação, música, arte e oportunidades para jovens, o projeto Instrumento é Trabalho chega a São Luís, no Maranhão, para realizar a última etapa de sua caravana. As atividades acontecerão de 10 a 14 de agosto, das 18h às 21h, no Centro Cultural Mestre Amaral, com inscrições gratuitas destinadas a jovens de 15 a 29 anos.

A etapa contará com a participação dos educadores Mestre Silvan Galvão dos Santos, Mestre Capoeira – Cláudio Ferreira de Sousa e Bruno Mattos. As inscrições já estão disponíveis pelo formulário: https://forms.gle/p5zM19W8BLLccDZf9.

A iniciativa é aprovada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, e conta com patrocínio master da Shell. Com foco na inserção produtiva da juventude no mercado da música, o projeto integra formação artística, sustentabilidade, empreendedorismo cultural e criação autoral em uma experiência prática e coletiva.

Durante a programação, os participantes terão acesso a atividades de musicalização, construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, composição autoral, empreendedorismo artístico e vivências relacionadas à cadeia produtiva da música. A proposta é mostrar que a cultura, além de instrumento de expressão e pertencimento, também pode abrir caminhos profissionais e gerar novas oportunidades para os jovens.

A chegada a São Luís marca o encerramento de uma trajetória iniciada em abril, na cidade de Soure, no Marajó. Depois, a caravana seguiu para Santarém e Belterra, no oeste do Pará, e passou por Itaituba antes de aportar em terras maranhenses, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo o intercâmbio entre diferentes territórios, ritmos, conhecimentos e expressões culturais da Amazônia.

“Pegando carona na nossa campanha institucional, a Shell reconhece o poder das parcerias. Acreditamos que o trabalho em conjunto é o ponto de partida para um bom resultado. Por isso, atuamos ao lado de dezenas de projetos culturais que ampliam o acesso, fortalecem a cidadania e impulsionam a diversidade no Brasil. Por meio do nosso apoio ao Instrumento é Trabalho, contribuímos para expandir oportunidades de formação cultural para jovens, incentivando o desenvolvimento de novos talentos e construindo um verdadeiro legado para a sociedade brasileira”, comenta Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Marca da Shell Brasil.

Além da formação musical, o projeto também se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade. Ao transformar materiais que seriam descartados em instrumentos musicais, a iniciativa estimula a criatividade e a consciência ambiental, mostrando como a arte pode ressignificar resíduos e gerar possibilidades de expressão, renda e atuação profissional.

Para Mestre Silvan Galvão dos Santos, idealizador do projeto, levar as oficinas para o Maranhão fortalece a missão de descentralizar o acesso à formação cultural e aproximar jovens de diferentes territórios das oportunidades existentes no universo da música.

“Chegar a São Luís para realizar a última etapa desta caravana é muito significativo para todos nós. O Maranhão possui uma riqueza cultural e musical imensa, marcada pela força de seus ritmos, de seus mestres e de suas tradições. Levar o Instrumento é Trabalho para terras maranhenses é criar um espaço de troca, aprendizado e valorização desses saberes. Queremos mostrar aos jovens que a música também pode ser caminho de formação, empreendedorismo, expressão e trabalho, além de fortalecer as conexões culturais entre o Pará e o Maranhão”, ressalta Mestre Silvan.

O Instrumento é Trabalho também reafirma seu compromisso com a acessibilidade, a diversidade e a inclusão. O projeto contempla a participação de mulheres, pessoas negras, indígenas, comunidades tradicionais, povos ciganos, nômades, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência, contribuindo para a democratização do acesso à cultura e para o fortalecimento das identidades locais.

A realização da etapa em São Luís encerra um ciclo de oficinas que aproximou juventude, cultura, sustentabilidade e empreendedorismo. Ao circular por diferentes cidades, o projeto contribui para descentralizar a formação artística, valorizar os saberes populares, estimular a produção autoral e fortalecer a economia criativa.

Como desdobramento da caravana, serão lançadas as músicas autorais compostas pelos participantes, assim como os videoclipes filmados e gravados durante as oficinas realizadas nas cidades contempladas.

Os lançamentos permitirão que as criações desenvolvidas durante as oficinas alcancem novos públicos, valorizando o protagonismo juvenil e fortalecendo a presença dos participantes na cadeia produtiva da música.

Serviço

Projeto Instrumento é Trabalho em São Luís

Data: 10 a 14 de agosto

Horário: 18h às 21h

Local: Centro Cultural Mestre Amaral- Rua do Giz, 204; Bairro Centro – São Luís

Público: jovens de 15 a 29 anos

Inscrições: gratuitas

Parceria local: Centro Cultural Mestre Amaral

Educadores: Mestre Silvan Galvão dos Santos, Mestre Capoeira – Cláudio Ferreira de Sousa e Bruno Mattos

Realização: Ministério da Cultura, Shell e Instituto Vozes da Amazônia, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet

Link para inscrições: https://forms.gle/p5zM19W8BLLccDZf9

Por Weldon Luciano