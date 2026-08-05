Obidenses têm encontro marcado no Baile Pauxis, dia 9 de outubro, em Belém

Evento será realizado no dia 9 de outubro, na Boate da Assembleia, em Belém.

Os obidenses e admiradores da cultura de Óbidos que que estarão em Belém durante o período do Círio de Nazaré já têm um encontro marcado para celebrar, dançar e confraternizar. No dia 9 de outubro, sexta-feira, será realizado o Baile Pauxis, na Boate da Assembleia Paraense, em Belém do Pará.

Promovido pelo jornalista Aristides Dias, o evento, que já conta com mais de 30 anos de tradição, foi pensado especialmente para reunir a comunidade obidense e amigos que moram em Belém, além daqueles que tradicionalmente se deslocam para a capital paraense durante as festividades de Nossa Senhora de Nazaré.

Com o slogan “A melhor noite do ano!”, o Baile Pauxis promete uma programação musical com o melhor da música paraense e nacional, criando um ambiente de confraternização e reencontro entre amigos e conterrâneos.

A realização do baile integra a programação social que movimenta Belém nos dias que antecedem o Círio de Nazaré, período em que a capital paraense recebe milhares de pessoas. Para os obidenses, a ocasião também representa um momento especial para manter os vínculos de amizade e fortalecer a identidade cultural de Óbidos longe de sua terra natal.

O Baile Pauxis terá início às 22h, com ingressos à venda e reservas disponíveis pelo telefone (91) 98888-1234.

A expectativa é de que o evento reúna um grande número de obidenses e amigos de Óbidos em uma noite de música, alegria e confraternização, celebrando a tradição paraense e o espírito de união que marca o período do Círio em Belém.

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