Verão amazônico: Equatorial orienta sobre como economizar energia nos dias mais quentes

Altas temperaturas aumentam o uso de equipamentos como ar-condicionado, ventiladores e refrigeradores; mudança de hábitos pode ajudar a reduzir o consumo
Com a chegada do período mais quente do ano na região, o uso de equipamentos como ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e freezers tende a aumentar. Para evitar desperdícios e impactos maiores na conta de luz, a Equatorial Pará orienta os clientes sobre atitudes simples que podem tornar o consumo de energia mais eficiente durante o verão amazônico.
Um dos equipamentos que merece mais atenção é o ar-condicionado. Além de evitar deixá-lo ligado em ambientes vazios, é importante manter portas e janelas fechadas durante o funcionamento, realizar a limpeza periódica dos filtros e manter o aparelho em boas condições de uso. Sempre que possível, a ventilação natural e o ventilador também podem ser aliados para refrescar os ambientes com menor consumo de energia.
Geladeiras e freezers também exigem cuidados, já que precisam trabalhar mais para manter a temperatura interna nos dias de calor intenso. Abrir a porta apenas quando necessário, evitar colocar alimentos ainda quentes no refrigerador e verificar as condições da borracha de vedação são medidas que ajudam a reduzir o esforço do equipamento e, consequentemente, o consumo.
Para o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, a atenção aos hábitos do dia a dia pode fazer diferença no fim do mês.
“Durante o verão amazônico, é comum que as famílias utilizem por mais tempo equipamentos que ajudam a amenizar o calor. O objetivo não é abrir mão do conforto, mas utilizar a energia de maneira consciente. Pequenas mudanças de hábito, quando incorporadas à rotina, ajudam a evitar desperdícios e contribuem para um consumo mais eficiente”, destaca Gilliard Vaz.
Confira algumas orientações para economizar energia:
- Desligue ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ao sair do ambiente;
- mantenha os filtros do ar-condicionado limpos e faça a manutenção periódica do equipamento;
- aproveite a iluminação e a ventilação natural sempre que possível;
- evite abrir a geladeira várias vezes ou deixá-la aberta por muito tempo;
- verifique se a borracha de vedação da geladeira está funcionando corretamente;
- utilize a máquina de lavar com a capacidade adequada, evitando vários ciclos com poucas peças;
- desligue aparelhos eletrônicos que não estejam sendo utilizados;
- ao adquirir novos eletrodomésticos, prefira modelos com melhor classificação de eficiência energética.
A Equatorial reforça que acompanhar o consumo e identificar hábitos que provocam desperdício são medidas importantes para manter a conta sob controle, especialmente nos meses de temperaturas mais elevadas. O uso consciente também contribui para uma relação mais sustentável com a energia elétrica.
Para serviços, informações e atendimento, os clientes podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200; Central de Atendimento 0800 091 0196; aplicativo Equatorial Energia; ou as agências de atendimento.
Por: Weldon Luciano