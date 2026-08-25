Verão amazônico: Equatorial orienta sobre como economizar energia nos dias mais quentes

Altas temperaturas aumentam o uso de equipamentos como ar-condicionado, ventiladores e refrigeradores; mudança de hábitos pode ajudar a reduzir o consumo

Com a chegada do período mais quente do ano na região, o uso de equipamentos como ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e freezers tende a aumentar. Para evitar desperdícios e impactos maiores na conta de luz, a Equatorial Pará orienta os clientes sobre atitudes simples que podem tornar o consumo de energia mais eficiente durante o verão amazônico.

Um dos equipamentos que merece mais atenção é o ar-condicionado. Além de evitar deixá-lo ligado em ambientes vazios, é importante manter portas e janelas fechadas durante o funcionamento, realizar a limpeza periódica dos filtros e manter o aparelho em boas condições de uso. Sempre que possível, a ventilação natural e o ventilador também podem ser aliados para refrescar os ambientes com menor consumo de energia.

Geladeiras e freezers também exigem cuidados, já que precisam trabalhar mais para manter a temperatura interna nos dias de calor intenso. Abrir a porta apenas quando necessário, evitar colocar alimentos ainda quentes no refrigerador e verificar as condições da borracha de vedação são medidas que ajudam a reduzir o esforço do equipamento e, consequentemente, o consumo.

Para o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, a atenção aos hábitos do dia a dia pode fazer diferença no fim do mês.

“Durante o verão amazônico, é comum que as famílias utilizem por mais tempo equipamentos que ajudam a amenizar o calor. O objetivo não é abrir mão do conforto, mas utilizar a energia de maneira consciente. Pequenas mudanças de hábito, quando incorporadas à rotina, ajudam a evitar desperdícios e contribuem para um consumo mais eficiente”, destaca Gilliard Vaz.

Confira algumas orientações para economizar energia:

Desligue ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ao sair do ambiente;

mantenha os filtros do ar-condicionado limpos e faça a manutenção periódica do equipamento;

aproveite a iluminação e a ventilação natural sempre que possível;

evite abrir a geladeira várias vezes ou deixá-la aberta por muito tempo;

verifique se a borracha de vedação da geladeira está funcionando corretamente;

utilize a máquina de lavar com a capacidade adequada, evitando vários ciclos com poucas peças;

desligue aparelhos eletrônicos que não estejam sendo utilizados;

ao adquirir novos eletrodomésticos, prefira modelos com melhor classificação de eficiência energética.

A Equatorial reforça que acompanhar o consumo e identificar hábitos que provocam desperdício são medidas importantes para manter a conta sob controle, especialmente nos meses de temperaturas mais elevadas. O uso consciente também contribui para uma relação mais sustentável com a energia elétrica.

Para serviços, informações e atendimento, os clientes podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200; Central de Atendimento 0800 091 0196; aplicativo Equatorial Energia; ou as agências de atendimento.

Por: Weldon Luciano