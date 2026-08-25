Eleições 2026: Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira (28)

A partir desta sexta-feira (28), tem início o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão em todo o país, conforme calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A exibição segue até 1º de outubro, antevéspera do primeiro turno das Eleições 2026.

Como funciona o horário eleitoral

Segundo o TSE, a propaganda será transmitida em dois formatos ao longo dos próximos 35 dias:

Programas em bloco , exibidos em rede nacional, com dias alternados para cada cargo em disputa — presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

, exibidos em rede nacional, com dias alternados para cada cargo em disputa — presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Inserções comerciais, distribuídas diariamente entre 5h e 0h, totalizando 70 minutos por dia, em peças de 30 e 60 segundos.

O início da propaganda no rádio e na TV ocorre após a liberação da campanha eleitoral geral, que começou em 16 de agosto.

Regras atualizadas e uso de inteligência artificial

A Justiça Eleitoral reforçou normas específicas para o uso de inteligência artificial (IA) nas peças de campanha.

Deepfakes estão proibidos , incluindo qualquer conteúdo que altere ou clone voz e imagem de pessoas reais com intenção de enganar o eleitor.

, incluindo qualquer conteúdo que altere ou clone voz e imagem de pessoas reais com intenção de enganar o eleitor. Uso permitido com aviso: peças que utilizem computação gráfica ou tratamento de áudio devem informar claramente que houve processamento por IA.

Transparência no ambiente digital

Perfis, sites e canais utilizados pelas campanhas devem estar cadastrados previamente no TSE. Mensagens enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail precisam oferecer opção de descadastramento, que deve ser atendida em até 48 horas.

Estrutura de transmissão

A geração do sinal da propaganda eleitoral é centralizada pelo Pool de Mídia, instalado no TSE, que recebe os materiais das campanhas e distribui às emissoras de todo o país.

A propaganda eleitoral gratuita é um dos principais instrumentos para garantir que mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores tenham acesso às propostas dos candidatos antes de decidir seu voto. Para mais informações e atualizações, consulte sempre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

FONTE: TSE