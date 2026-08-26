Alcoa doa kits de introdução à robótica à escolas públicas em Juruti (PA)

Como parte do compromisso com a educação e o desenvolvimento das comunidades onde atua, o Instituto Alcoa e a unidade da Alcoa em Juruti realizaram a entrega de 364 kits de introdução à robótica para 26 escolas da rede municipal de ensino.

A iniciativa integra o Programa Ecoa, um esforço conjunto para fortalecer práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a tecnologia, a criatividade e o pensamento crítico entre os estudantes do ensino fundamental. Os kits Artelab foram desenvolvidos pelo Instituto Evoluir Cultural, para a promoção da cultura "mão na massa", incentivando o fazer lúdico e a criatividade. A ação também incluiu a formação de professores para utilizar os materiais de forma integrada ao currículo escolar.

"Acreditamos que a tecnologia, quando bem integrada ao contexto escolar, torna-se uma ferramenta poderosa para uma aprendizagem significativa. Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes competências essenciais para o futuro, estimulando a curiosidade e o protagonismo ", destaca Dihego Pansini, Diretor Executivo do Instituto Alcoa.

O Programa Ecoa é a principal iniciativa do Instituto Alcoa focada na melhoria da educação pública básica brasileira. O programa tem como objetivo aprimorar os processos de gestão escolar e a formação continuada de educadores, sendo desenvolvido de forma simultânea nos três territórios onde a companhia atua no país: São Luís (MA), Juruti (PA) e Poços de Caldas (MG). Realizado desde 2014, o Programa Ecoa já esteve presente em 100% das escolas de ensino fundamental de Juruti/PA e de Poços de Caldas/MG, cidade em que a Alcoa mantém a sua unidade mais antiga. Em São Luís/MA, onde está sediado o Consórcio Alumar, também vinculado à Alcoa, as ações alcançaram 63% das escolas de ensino fundamental, fortalecendo a rede municipal das localidades atendidas.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FONTE: Comunicação/Alcoa