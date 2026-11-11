Falta de energia em Óbidos leva professor a denunciar Equatorial ao Ministério Público

A prestação dos serviços da Equatorial Energia em Óbidos, no oeste do Pará, foi alvo de denúncia apresentada ao Ministério Público pelo professor Carlos Vieira, que reclama das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica e das oscilações na rede, problemas que, segundo ele, vêm causando transtornos e prejuízos à população.

Em uma manifestação intitulada “A Equatorial Energia trata com desrespeito a população obidense”, o professor relata que moradores de diferentes bairros enfrentam interrupções frequentes no serviço. Como exemplo, cita a situação vivenciada na Travessa Mendonça Furtado, no bairro de Lourdes, onde famílias ficaram sem energia elétrica desde 1h da madrugada de sábado até as 19h de domingo.

De acordo com Carlos Vieira, o longo período sem eletricidade provocou prejuízos, principalmente pela perda de alimentos armazenados e possíveis danos a eletrodomésticos, além dos transtornos enfrentados pelos moradores.

O professor também critica o atendimento disponibilizado pela concessionária por meio do telefone 0800. Segundo ele, ao procurar o serviço para registrar reclamações, os consumidores são atendidos por um sistema eletrônico que apresenta previsões diferentes para o restabelecimento da energia a cada nova ligação, sem oferecer uma solução efetiva para o problema.

Diante da situação, Carlos Vieira informou que decidiu procurar o Ministério Público de Óbidos para solicitar providências. Conforme o relato, durante o atendimento foi informado sobre uma autuação anterior do órgão em relação à empresa, incluindo a aplicação de uma multa, contra a qual a concessionária já teria apresentado recurso.

O professor afirma que, mesmo após a procura pelo Ministério Público, os moradores voltaram a ser surpreendidos por uma nova interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em sua manifestação, Carlos Vieira também relembrou um episódio histórico vivido pela população obidense na década de 1990, quando a cidade teria permanecido 23 dias sem energia elétrica. Na ocasião, segundo ele, a mobilização popular conhecida como “Movimento Clarear”, com manifestações e fechamento de instituições bancárias e outros órgãos públicos, contribuiu para pressionar pela regularização do serviço.

Ao finalizar o apelo, o professor destaca que a população de Óbidos é pacífica e hospitaleira, mas que a tolerância dos consumidores tem limites. Ele defende que a Equatorial Energia adote providências para solucionar os problemas e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica no município.

Caso as falhas persistam, Carlos Vieira não descarta a possibilidade de uma nova mobilização popular, de forma ordeira, para reivindicar o respeito aos direitos dos consumidores.

A reclamação reforça a cobrança da população por um serviço de energia elétrica regular, eficiente e compatível com as necessidades das famílias e dos estabelecimentos comerciais de Óbidos.

www.obidos.net.br

--------------------------------

“A EQUATORIAL ENERGIA, TRATA COM DESRESPEITO A POPULAÇÃO OBIDENSE.

Carlos Vieira

A população obidense está vivendo momentos desrespeitosos promovidos pela Equatorial Energia.

A falta de energia está sendo constante em alguns bairros de nossa cidade, assim como a queda de corrente. Na Travessa Mendonça Furtado, Bairro de Lourdes, ficamos sem energia desde 01h00min da madrugada de sábado, até as 19h00min de domingo, levando as famílias a inúmeros prejuízos principalmente nos alimentos e eletrodomésticos.

Ao entrarmos em contato com o 0800 que a empresa "disponibiliza" a população, somos atendidos por uma secretária eletrônica com resposta já previamente programada, que passa a emitir horários diferente de retorno, a cada nova chamada.

Hoje, resolvemos vir até o Ministério Público pedir providências. Fomos informados de uma ação do órgão, e que já existe uma multa que a empresa já recorreu.

Ao retornarmos as nossas residências, mais uma vez fomos surpreendidos com a falta de energia.

Parece que estamos retornando a década de 90, quando ficamos 23 dias sem energia. E só retornou, quando o povo foi para as ruas(Movimento Clarear), e fechou o Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros órgãos oficiais, fazendo que com que o retorno de energia fosse regularizado em menos de 24 horas.

O povo de Óbidos é humilde, educado e hospitaleiro, mas, toda paciência tem limites, se continuar sem nem uma providência por parte da empresa, certamente haverá a necessidade de um novo movimento popular ordeiro, para que nossos direitos venham a ser respeitados.”

----------------------------

NOTA DA EQUATORIAL

(Em 12/11/26)



A Equatorial Pará informa que o fornecimento de energia foi normalizado às 19h do último domingo (08), no bairro Lourdes, em Óbidos.

A distribuidora lamenta os transtornos, e reforça que segue monitorando o sistema elétrico de Óbidos e realizando ações preventivas e de melhorias para garantir a qualidade e a estabilidade do fornecimento. No município, já foram executadas 1.300 ações de poda de vegetação e 83 intervenções de melhorias na rede elétrica.

Em casos de incidentes com a rede de distribuidora, os clientes devem registrar ocorrências por meio dos canais oficiais de atendimento, disponíveis 24 horas por dia: assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200; Central de Atendimento 0800 091 0196; aplicativo Equatorial Energia; e site equatorialenergia.com.br.

Por Weldon Luciano