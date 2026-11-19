Evento reuniu representantes de comunidades quilombolas entre os dias 19 e 21 de novembro, com debates sobre educação, meio ambiente, cultura, reforma agrária e políticas de fomento.

A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Óbidos (ARQMOB) realizou, no período de 19 a 21 de novembro, o Encontro da Consciência Negra, no Quilombo Nossa Senhora das Graças, localizado na região do Paraná de Baixo, em Óbidos, no oeste do Pará. O evento reuniu representantes de diversas comunidades quilombolas para discutir temas fundamentais relacionados à realidade, aos direitos e ao desenvolvimento dos territórios tradicionais.

A programação contou com a participação ativa das associações das comunidades remanescentes de quilombos, que tiveram papel fundamental na organização e na condução das atividades. Durante os três dias, foram promovidos debates e reflexões sobre cinco eixos temáticos: educação, meio ambiente, cultura, reforma agrária e fomento às atividades desenvolvidas nos territórios quilombolas.

As discussões foram coordenadas por pessoas capacitadas e com experiência dentro das próprias comunidades, valorizando os conhecimentos, as vivências e o protagonismo dos quilombolas na construção de propostas para o fortalecimento de seus territórios.

Folia de Santo: Derrubada de mastro...

Como resultado dos debates, será elaborado um relatório final reunindo as principais contribuições e encaminhamentos do encontro. O documento servirá de referência para a organização do próximo evento, previsto para 2027, ano em que a ARQMOB celebrará 30 anos de existência e atuação na defesa dos direitos das comunidades quilombolas de Óbidos.

O encontro também teve uma expressiva participação popular, reunindo aproximadamente 800 pessoas. Para garantir a realização do evento, a ARQMOB contou com o apoio financeiro e institucional de diversos órgãos e entidades, além da contribuição das próprias comunidades quilombolas, que colaboraram para assegurar a alimentação e o acolhimento dos participantes.

Cultura e tradição quilombola

A programação também foi marcada pela presença das tradicionais Folias de Santos, que representam parte importante da identidade cultural e da religiosidade das comunidades quilombolas da região, com o levantamento e derrubada do mastro.

Estiveram presentes as folias de São Benedito, Silêncio e Santo Antônio, de Mondongo, além da folia de São Tomé, da comunidade Arapucu, demonstrando a força das manifestações culturais e religiosas preservadas ao longo das gerações.

Ao final, a organização manifestou agradecimento especial à comunidade quilombola Nossa Senhora das Graças, que recebeu o encontro, e a todas as associações, lideranças, colaboradores, instituições e participantes que contribuíram para o sucesso da programação.

Mais do que celebrar a Consciência Negra, o encontro reafirmou a importância da união, da organização comunitária e da valorização da identidade quilombola na luta por direitos, reconhecimento e melhores condições de vida para as comunidades remanescentes de quilombos de Óbidos.

www.obidos.net.br - Informações e vídeo Mauro Sena