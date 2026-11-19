Estão abertas das inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) de 2027. As escolas públicas e privadas interessadas podem se inscrever pelo site www.olitef.com.br.

Podem participar alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As escolas que se inscreverem até 31 de dezembro de 2026 terão quatro vezes mais chance no sorteio dos kits de premiação. A inscrição vai até setembro de 2027.

Serão distribuídos R$ 7,7 milhões em prêmios, entre os quais equipamentos para implantação de laboratórios de informática, robótica e ciências, no valor de R$ 100 mil para a escola, além de R$ 8 mil em títulos públicos para gestores e até quatro professores por escola contemplada Serão sorteadas duas escolas públicas por Estado e uma escola privada, totalizando 55 escolas.

A prova será aplicada em setembro de 2027. Os resultados serão divulgados em 29 de outubro de 2027.

A edição de 2026 foi concluída no começo deste mês, com a marca de 2 milhões de estudantes participantes de 15 mil escolas, localizadas em 3.346 cidades. Desses, 100 mil receberão medalhas.

A competição é gratuita e contou com 85% de escolas públicas entre as instituições participantes.

Para apoiar a preparação, professores e estudantes têm acesso gratuito aos materiais educativos, com temas sobre planejamento, consumo, prevenção ao endividamento, matemática financeira e investimentos.



"A OLITEF tem mostrado que é possível aproximar os jovens de temas financeiros de forma acessível, prática e conectada à realidade deles. Quando a escola incorpora esse conhecimento, amplia as possibilidades de formação dos estudantes, das famílias e contribui para que os alunos desenvolvam uma relação mais consciente com o dinheiro e aprendam a utilizar desde cedo conceitos do orçamento familiar e a entender o poder dos juros compostos através dos investimentos", afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.

A olimpíada é organizada pelo Tesouro Nacional e pela B3, com apoio do Ministério da Educação e do Banco Central.

FONTE: Agência Brasil