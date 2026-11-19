Paróquia divulga prestação de contas e aponta crescimento de R$ 167,9 mil em relação ao resultado financeiro de 2025.

A Paróquia Sant’Ana, em Óbidos, no oeste do Pará, apresentou a prestação de contas da Festividade de Sant’Ana 2026, reafirmando o compromisso com a transparência e a responsabilidade na administração dos recursos arrecadados durante a programação religiosa e cultural.

De acordo com os dados divulgados pela Paróquia, a Festividade deste ano alcançou um saldo positivo de R$ 648.885,07. O resultado representa um crescimento de R$ 167.908,15 em comparação com 2025, quando o saldo registrado foi de R$ 480.976,92.

O aumento demonstra uma evolução no resultado financeiro da festividade e, segundo a organização, reflete o trabalho desenvolvido ao longo dos preparativos, além da participação de devotos, voluntários, colaboradores e instituições que contribuíram para a realização do evento.

Na divulgação da prestação de contas, a Paróquia registrou agradecimentos à Prefeitura Municipal de Óbidos e à Mineração Rio do Norte (MRN), pelos apoios recebidos, destacando também a importância das doações realizadas por pessoas e instituições.

As contribuições ocorreram desde o período da peregrinação de Sant’Ana até os dias de celebração, envolvendo doações em dinheiro, brindes e outras formas de colaboração que ajudaram a alcançar o resultado apresentado.

A Paróquia também manifestou gratidão a todos os devotos e voluntários que participaram direta ou indiretamente da organização e realização da festividade, ressaltando que cada contribuição foi importante para o sucesso da programação.

Ao tornar públicos os números, a Paróquia Sant’Ana reforça a importância da transparência na prestação de contas e reconhece o envolvimento da comunidade católica e da população obidense na manutenção de uma das mais tradicionais manifestações de fé e devoção do município.

Ao final, a comunidade paroquial expressou o desejo de que Senhora Sant’Ana interceda por todos e abençoe aqueles que contribuíram para a realização da Festividade de 2026.

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