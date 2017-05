Comunidade do Arapucu reivindica ao prefeito de Óbidos soluções de infraestrutura

Aconteceu nesta terça-feira, dia 23, uma reunião entre representantes da Comunidade do Arapucu e o Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, na qual foram feitas algumas reivindicações referente a infraestrutura na comunidade.

Além do Prefeito, estavam presentes na reunião representantes da ARQUICA, AMAR, Escola Wulfida Rego, Conselho escolar, Pais e Alunos do Arapucu. As reivindicações foram basicamente as seguintes: Melhoria no abastecimento de água; Melhoria na iluminação pública da comunidade; Terraplanagem do ramal e das ruas da comunidade; - Término da construção da praça; - Reparos elétricos na escola e Requerer a volta do professor Cledson para escola.

Segundo informações dos comunitários, após as discussão ficou decidido o seguinte:

Quanto a melhoria no abastecimento de água: O Prefeito já mandou um técnico para comunidade tentar resolver tal problemática. E resolveu parcialmente, falta concluir.

Melhoria na iluminação pública da comunidade: Já foi mandado o orçamento para resolver tal problema;

Terraplanagem do ramal e das ruas da comunidade: O prefeito afirmou que irá realizar os serviços de terraplenagem, mais que por enquanto está fazendo de outras comunidades;

Término da construção da praça: Ficou de ser feito o orçamento e o prefeito se comprometeu em terminar antes do dia do Círio;

Reparos elétricos na escola: Também já foi feito um orçamento por um eletricista;

Quanto a volta do professor Cledson para escola: Por enquanto não é possível, pois a prefeitura está impedida pelo MP de contratar professores pela FAISA, porém ficou acordado que assim que o MP autorizar a FAISA, a prefeitura recontratará o professor.

Informações e fotos de Francerlei Santos

