Realizado em Óbidos a X Conferência Municipal de Assistência Social

Iniciou na noite desta terça-feira, dia 20, em Óbidos a X Conferência Municipal de Assistência Social e terá prosseguimento nesta quarta-feira, dia 21, onde serão debatidos diversos assuntos relativos a assistência social em Óbidos, que tem como tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”

Para a Secretária da SENDES, Sra. Izalina, a discussão dos temas durante a Conferência será de fundamental importância e tem como objetivo a discussão daquilo que a população precisa no sentido de ser assegurado, ou seja, o fortalecimento dessa proteção social. “Através da conferência é que se discute aquilo que verdadeiramente eu necessito enquanto cidadão, ou seja, as discussões das propostas pra que elas não venham de cima pra baixo”, comentou Izalina.

Chico Alfaia, prefeito de Óbidos, comentou o que espera da conferência: “O que esperamos é que as possíveis soluções sejam colocadas a mesa para que todos saiam daqui com a firme convicção de que as coisas devem dar certo em Óbidos, e que esses nossos anseios e essas resoluções seja levadas para o Estado e para a União”.

Nesta quarta-feira, dia 21, serão realizados discussões, encaminhamentos, debates entre os grupos de trabalho sobre os subtemas, elaboração de propostas, aprovação e eleição dos delegados que representarão o município na XI Conferência Estadual que será realizada em Belém.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



