Obidenses participam do Festival Folclórico de Parintins

Um grupo de obidenses está participando do Festival Folclórico de Parintins, no Boi Bumbá Garantido, representando a cidade de Óbidos, os quais estarão presentes nas três noites de apresentação.

Segundo, Geandre Reis, que é coordenador do grupo, neta sexta-feira, 30, o Boi Garantido abre o 52º Festival Folclórico de Parintins e o Garantido show de Óbidos fará três participações importantes: na abertura do espetáculo, outro na alegoria dos quilombolas da Amazônia, bem no centro da alegoria e depois voltarão na celebração folclórica do boi e farão o apogeu.

Festival de Parintins 2017

O Festival de Parintins 2017 é realizado sempre no final do mês de junho, início do mês de julho. Para este ano, as datas escolhidas são 30 de junho, 01 e 02 de julho. O Festival acontece no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, conhecido como Bumbódromo. O evento, tradicional na região, costuma acontecer anualmente e reúne um grande público todos os dias.

A festa folclórica dos bois-bumbás, além de ser uma das comemorações mais aguardadas da região, é considerada uma das dez mais populares do Brasil. A cada ano, cerca de 100 mil pessoas se deslocam até a ilha para ver o espetáculo.

Os temas dos Bois Garantido e Caprichoso para este ano serão respectivamente: “Garantido, Magia e Fascínio no coração da Amazônia” e “A Poética do Imaginário Caboclo”.

www.chupaosso.com.br

Fotos e informações de Geandre Reis



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1179-obidenses-participam-do-festival-folclorico-de-parintins#sigProId0b32591c29 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.