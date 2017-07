Trasladação de Senhora Sant´Ana seguem em carreata para  Oriximiná

Este ano o Círio Fluvial de Senhora Sant´Ana sairá da Cidade de Oriximiná, há 90 km de Óbidos, e neste sábado, dia 08, por volta das 07h, a imagem da padroeira dos obidenses seguiu em carreata para Oriximiná, onde iniciará o Círio Fluvial.

Antes da saída da imagem de Senhora Sant´Ana, foi celebrada uma missa na Catedral, e logo após, seguiu pelas ruas de Óbidos, rumo a estrada, PA-254, com destino a Oriximiná.

No percurso Óbidos-Oriximiná fará várias paradas, sedo que a primeira será na comunidade de São Sebastião - Curuçambá, para um café da manhã. A próxima parada acontecerá na comunidade Mãe de Deus - Bom Viver. Seguindo o itinerário, a imagem de Sant´Ana fará mais uma parada na comunidade de Santo Antônio - Chico Mendes.

O Almoço está previsto as 12h na Fazenda Garantia, comunidade de São Pedro e logo após, seguirá com paradas nas comunidades de: Santa Luzia, São Francisco - Repartimento; N. Sra. Aparecida - Nova Esperança; com a previsão de chegada as 18h, em Oriximiná, na paróquia de Santo Antônio.

No domingo, dia 09, o Círio Fluvial de Sant´Ana sairá de Oriximiná com destino a Óbidos, dando inicio a festividade de Senhora Sant´Ana que irá até o dia 26 de julho.

www.obidos.net.br

