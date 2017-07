Diocese discute implantação de Polo Universitário Claretiano em Óbidos

Em reunião ocorrida nesta terça-feira, 04 de julho, na Mitra Diocesana de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, OFM (Bispo da Diocese de Óbidos), recebeu a visita do senhor Rodolfo Grecco, representante do Centro Universitário Claretiano. O tom da conversa soou como uma música que Dom Bernardo vem cantando desde que chegou por aqui, a implantação de um Polo Universitário presencial em Óbidos.

Rodolfo está otimista que está parceria vai acontecer, haja vista, a instituição Universitária também tem interesse na mesma, e diante da necessidade e da demanda da região, Óbidos deverá ser contemplada com este polo Universitário.

A Instituição Universitária, pode disponibilizar 52 cursos de graduação e 52 cursos de pós-graduação, para atender a comunidade em geral bem como a comunidade ribeirinha.

A reunião foi uma tratativa junto a pessoas ligadas à diocese e pessoas ligadas a área da Educação dentro do município, com o objetivo de entender o contexto da região e alinhar oportunidades de parcerias para o Polo em Óbidos. O próximo passo é o espaço onde será ser implantado o Polo do Centro Universitário Claretianos, daí então começar as atividades com previsão de início para 2018.

Estiveram presentes também na reunião, Jair Garcia - coordenador da Pastoral Social Diocesana, Maria José - Coordenadora da Caritas Diocesana, Ir. Ivaldete Rodrigues - Coordenadora do Centro Educacional Bom Pastor, Silvane Sousa - Coordenadora da Pastoral da Educação Diocesana, Ana de Lourdes – Coordenadora Diocesana de Pastoral, Profª. Melinda Savino - Coordenadora da Universidade Federal do Oeste do Pará, Profª. Marilene Barros - Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Diocese de Óbidos – 60 Anos de Evangelização no Coração da Amazônia

FONTE: SEDCOM

Por: Francisco Garcia / Christian Leão

Fotos: Christian Leão

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1196-diocese-discute-implantacao-de-polo-universitario-claretiano-em-obidos#sigProIdbfdde1abe3 View the embedded image gallery online at:

