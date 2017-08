Incêndio que destruiu madeira apreendida em Óbidos foi controlado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), confirmou na manhã desta terça-feira (29), que o incêndio que destruiu mais de mil metros cúbicos de madeiras que estavam armazenadas no pátio do antigo Matadouro Municipal de Óbidos, no oeste do Pará, foi controlado no fim da tarde de segunda-feira (28).

Cerca de 15 servidores municipais da Prefeitura de Óbidos estiveram no local trabalhando com auxílio de carros-pipa, caçambas e tratores. A situação no período da tarde de ontem chegou a se agravar devido ao forte vento propagar o fogo que estava parcialmente controlado. As ações de combate às chamas foram intensificadas e a situação controlada. “No fim da tarde nossa equipe de trabalho conseguiu controlar o incêndio que aumentou por volta das 14h devido ao forte vento no local. Mesmo assim deixamos uma pessoa monitorando a área durante toda a madrugada e continuamos fazendo o acompanhamento. Acreditamos que não haverá mais a necessidade de empegar novas frentes de trabalho para combater às chamas”, relatou o secretário de Meio Ambiente, Ednildo Queiroz.

Nesta terça-feira foi iniciado os procedimentos internos para apurar as causas do incêndio. O titular do órgão ambiental foi à delegacia registar o Boletim de Ocorrência (B.O), para que o caso também seja investigado pela Polícia Civil.

Um relatório detalhado sobre o incêndio foi produzido pela Semma e encaminhado ao Ministério Público, Ibama, Semas, Polícia Civil e Polícia Militar.

Incêndio

O incêndio teria sido provocado por duas pessoas não identificadas no início da tarde de domingo (27). Segundo relatos do vigia do antigo matadouro, o fogo iniciou do lado de fora do terreno, onde havia um acumulo de lixo, como a vegetação está muito seca, rapidamente as toras que estavam armazenadas na área ao lado, foram atingidas.

A Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos é o fiel depositário da madeira fruto de apreensões de três procedimentos diferentes executados pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e pela Semma Municipal durante a operação “Au Revoir” deflagrada em 2015.

Devido à inexistência de uma brigada do Corpo de Bombeiros na cidade, servidores das secretarias de meio ambiente, infraestrutura e agricultura, foram chamados para realizar o trabalho de combate ao fogo. Sem os equipamentos adequados, pouco pôde ser feito para apagar as chamas de mais de três metros de altura.

Segundo levantamento da Semma, foram consumidas pelo fogo toras de Ipê, Maçaranduba, Fava, Cupiúba e Angelim, totalizando mais de 3 milhões de reais em prejuízos.

FONTE: ASCOM/PMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.