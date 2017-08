Santa Casa de Misericórdia assina convênio com a Prefeitura de Óbidos

Santa Casa de Misericórdia de Óbidos e Prefeitura Municipal de Óbidos, assinaram nesta segunda-feira, dia 28, um convênio entre as duas instituições, onde a Prefeitura dará apoio financeiro à Santa Casa e esta, prestará serviços de saúde à população obidense.

“Em conversa com os franciscanos nós colocamos o seguinte: o município tenta fazer uma saúde de qualidade mais não está conseguindo, por sua vez, a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos tenta fazer um atendimento de qualidade e também não está conseguindo, então por que não juntarmos as forças? Nesse pensamento conseguimos juntar as forças para que a população de Óbidos possa ter uma saúde de qualidade, que todos nós almejamos”,comentou Chico Alfaia, prefeito de Óbidos.

Alfaia informou que Óbidos ganhará um mini-hospital regional, com quatro especialidades, o que será, em sua opinião, um avanço muito grande, pois hoje Óbidos não tem essas especialidades que virão para o Município. Além dessas especialidades, terá uma equipe itinerante que visitarão os municípios de Óbidos, Alenquer e Juruti, com outras especialidades que esses municípios não possuem.

Frei Joel Souza, diretor da Santa Casa de Misericórdia, comentou sobre a assinatura do convênio: “Fico muito feliz com a assinatura desse convênio, pois a Santa Casa é uma prestadora de serviço de saúde no Município e isso vai nos ajudar a organizar esses serviços. Agora nós somos uma instituição filantrópica e precisamos dessa documentação para que a gente possa continuar trabalhando junto, em parceria, e a Santa Casa está aberta a todos e precisa de todas as organizações pra caminhar e a prefeitura será uma das mantenedoras do hospital, com a assinatura desse convênio”.

Frei Joel lembrou que a Santa Casa já presta assistência a saúde da população obidense há quase 100 anos, e com a assinatura desse convênio, receberá uma ajuda muito grande para a melhoria dos serviços de saúde prestada pela instituição à população obidense.

“A Santa Casa não é só da congregação, da Diocese, da Prefeitura, é de todo povo, é nossa, portanto você também pode nos ajudar contribuindo com Santa Casa. Eu sei que está difícil pra todo mundo, mas manter um hospital de portas abertas é um desafio econômico muito grande e temos que fazer toda uma dinâmica pra que possamos oferecer uma boa saúde. Portanto você também pode contribuir coma a Santa Casa”, comentou Pe. Joel.

Frei Joel informou que o Hospital está sendo reformado e construindo um novo Prédio e que estão comprando Rai-X, equipamento pra fazer mamografia, utra sonografia e outros equipamentos para fazer exames específicos que hoje a Santa Casa não possui. A projeção é que essa parte de exames seja inaugurado em dezembro para que em janeiro já esteja funcionando.

