Semana da Pátria em Óbidos: Terceira noite de desfiles

Teve prosseguimento nesta terça-feira, dia 05, o desfile da Semana da Pátria em Óbidos, e em seu terceiro dia, desfilaram sete instituições educacionais, sendo que a concentração iniciou por volta da 18h e o desfile iniciou por volta da 19, e novamente a Praça da Cultura, onde está acontecendo os desfiles, recebeu um bom público.

As escolas que desfilaram neste dia foram as seguintes: Professora Maria Madalena Printes, com o tema: “O Brincar e a Brincadeira, Construção e Aprendizagem”; Associação Menino Jesus; Guilherme Lopes de Barros, tema: “O Grande Desafio da Educação – Família, Escola e Sociedade” ; Inglês de Souza, desenvolveu o tema: “Um princípio que não pode ter fim – Eu quero? Eu devo? Eu posso? ”, Manoel Valente do Couto, com o tema: : “Escola e Família Ensinando e Aprendendo Através de Projetos, Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social” e Felipe Patroni, teve como tema: “O Protagonismo da Escola Felipe Patroni no Combate a Violência”

Destacamos aqui o desfile dos alunos do Instituto Federal do Pará – IFPA – Campus Óbidos, que desfilou pela primeira vez durante a semana da Pátria, em Óbidos, encerrando a programação deste dia de evento, o qual está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação.

www.obidos.net.br

Fotos de Odirlei Santos

