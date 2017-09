Semana da Pátria em Óbidos: Escolas desfilam e homenageiam a cidadania

As comemorações da Semana da Pátria em Óbidos iniciaram no dia 1º de agosto e nesta segunda-feira, dia 04, teve prosseguimento com os desfiles de várias escolas, sendo que a concentração aconteceu na Praça da Cultura, por volta da 18h e o desfile iniciou as 19h.

Neste segundo dia da programação da Semana da Pátria desfilaram as seguintes escolas: Professor José Tostes; Tenente Pedro Muniz; Raimundo Cardoso de Araújo; Duque de Caxias; Raymundo Chaves e Grupo de Escoteiros Desbravadores.

A população obidense foi prestigiar o segundo dia do evento e aplaudiu bastante as escolas que se apresentaram, as quais fizerem várias homenagens carregando faixas com dizeres, como: “Por dentro somos da mesma cor”, “Cidadania, família e comunidade escolar”, “Inclusão também é ato de cidadania", “Símbolos nacionais no desenvolvimento da nação”, entre outras homenagens.

Fotos de Odirlei Santos

