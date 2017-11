UFOPA oficializa funcionamento do Campus em Óbidos

Nesta semana será concluída a programação de oficialização dos campi da Universidade Federal do Oeste do Pará. Na sexta-feira, dia 17, a programação aconteceu na cidade de Óbidos, onde reuniu a comunidade acadêmica, autoridades municipais e estaduais e a comunidade em geral.

Durante a cerimônia, que ocorreu no auditório da Ufopa – Campus Óbidos, aconteceu a oficialização do funcionamento do Campus da Ufopa em Óbidos, assinatura do Termo de Cooperação Técnico-científica entre Ufopa e Prefeitura de Óbidos e abertura da semana acadêmica.

Estiveram presente na cerimônia a reitora da Ufopa, Profa. Dra. Raimunda Nonata Monteiro; o prefeito de Óbidos Chico Alfaia; deputado estadual Airton Faleiro, acadêmicos e funcionários da Ufopa - Campus Óbidos

A programação de oficialização começou na semana passada, quando foram realizadas cerimônias em Monte Alegre, Alenquer, Oriximiná, Óbidos e nesta segunda-feira, em juruti, encerrando no dia 22 em Itaituba.

Com a oficialização dos campi, a Ufopa cumpre um dos seus propósitos, que é o projeto multicampi, como passo importante de consolidação da expansão da universidade no Oeste do Pará.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1537-ufopa-oficializa-funcionamento-do-campus-em-obidos#sigProIdd027a8495f View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.