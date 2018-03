IFPA - Campus Castanhal abre inscrições ao PS para Cursos de Engenharia de Pesca e Agronomia

O Diretor Geral do IFPA - Campus Castanhal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, torna público o Edital 001/2018 de processo seletivo para preenchimento de 26 (vinte e seis) vagas remanescentes em cursos superiores de graduação, na modalidade de ensino presencial, ofertados pelo IFPA Campus Castanhal, com ingresso no 1º semestre do ano letivo de 2018, conforme distribuição de vagas abaixo:

AGRONOMIA BACHARELADO: 10 vagas

ENGENHARIA DE PESCA BACHARELADO: 16 vagas

Inscrições gratuitas, através do site de concursos do IFPA no seguinte endereço: http://concursos.ifpa.edu.br

Período de inscrição: 15 a 22 de março de 2018;

A seleção dos candidatos será através da nota do ENEM;

IMPORTANTE

Somente poderá se inscrever neste processo seletivo o candidato que tenha participado da edição do ENEM no ano de 2017 e que, cumulativamente, tenha obtido nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na redação e 400 (quatrocentos) pontos em cada uma das provas das áreas de conhecimento avaliadas pelo exame nacional.

FONTE: IFPA - Campus Castanhal

