O Projeto Comunidade Eficiente, da Celpa,  contemplará 240 famílias em Óbidos

O Projeto Comunidade Eficiente, criado pela Celpa, atende a população baixa renda fazendo a troca de geladeiras ineficientes por novos refrigeradores e lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos mais econômicos - as Led's.



No município de Óbidos, no oeste do Estado, 240 famílias receberão amanhã, 16, novas geladeiras. Além de terem sido contempladas com 1.200 novas lâmpadas Led's.



Os beneficiados estão cadastrados como clientes baixa renda na base de dados da Distribuidora e possuem uma geladeira em mau estado de conservação, mas em funcionamento.



De acordo com o Executivo da Área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a Distribuidora pretende sensibilizar a população, quanto ao uso consciente de energia: “o cliente pode ter uma considerável economia ao trocar seu equipamento antigo por um novo. É muito importante ficar atento a qualidade da geladeira - considerado um equipamento de suma importância para o uso diário e um eletro que consome bem energia - usá-la de forma racional evita desperdício".



O Projeto Comunidade Eficiente já fez a entrega de mais de 51 mil refrigeradores e distribuídas mais de 560 mil lâmpadas de LED em todo o estado do Pará. E agora,240 famílias em Óbidos, irão ser contempladas nesta quinta-feira, 15, e amanhã, 16, levarão para casa uma geladeira novinha.



Divulgação dos contemplados: 15/03/2018

Na Praça Santa Terezinha, às 18h.



A entrega das geladeiras será amanhã, dia 16, a partir das 7h.

FONTE: Ascom/Celpa

