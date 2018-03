Parceria entre prefeitura de Óbidos e Sebrae estimula o empreendedorismo nas escolas municipais

Incentivar os alunos a buscar o autoconhecimento, adquirir novas aprendizagens, e cultivar o espírito de coletividade é o objetivo do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, que será implantado na rede municipal de ensino de Óbidos, no oeste do Pará.

O programa que está em fase de efetivação é fruto da parceria entre o governo municipal, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Educação, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae.



A ideia da educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o Ensino Fundamental, é a de que a educação deve atuar como transformadora dos alunos e incentivá-los à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.



Inicialmente o JEPP será implantado em três educandários da rede municipal, todos na área urbana: Inglês de Souza, Manoel Valente do Couto e Irmã Firmina. A ideia é que essas escolas sirvam como piloto para a expansão das atividades para as demais escolas da rede pública.



A titular da secretaria de desenvolvimento social, Izalina Silva, apresentou aos profissionais dos educandários contemplados as ações e metodologias do programa, durante reunião realizada na quinta-feira (15), no auditório da escola Inglês de Souza. Silva destacou a importância da implantação do JEPP na rede de ensino municipal. “Nós queremos um novo cenário em Óbidos. Nós não queremos pessoas sem perspectivas. Despertar as características de um empreendedor desde criança, consequentemente proporcionará um cenário completamente diferente. De pessoas que acreditam no seu potencial e vão olhar para a cidade como um lugar de oportunidades”, ressaltou a secretária.



No período de 20 a 23 de março, os profissionais das escolas escolhidas para o projeto-piloto passarão por capacitação ministrada por servidores do Sebrae Belém. Na capacitação serão repassadas as formas de implantação do JEPP, carga horária e metodologias que devem ser aplicadas ao longo dos próximos seis meses.



“A prova final desse programa é a realização de uma feira empreendedora com os alunos. Porque o objetivo maior, nós chamamos de protagonismo juvenil na cidade. Por isso essa culminância ocorrerá com a feira. Estamos muito esperançosos quanto ao sucesso do JEPP em Óbidos”, disse Izalina.



JEPP nas escolas

O curso, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, favorece o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender. Essas são características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais o estudante e o grupo em que está inserido reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.



Com a proposta pedagógica do JEPP para cada ano do ensino fundamental, por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras



Fonte: ASCOM/PMO







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.