Assessoria de Comunicação da Celpa divulga Projeto Comunidade Eficiente em Óbidos

As analistas de comunicação da Celpa, Leíria Rodrigues e Antônia Aguiar, da Área de Relacionamento, estão em Óbidos, com o objetivo de acompanhar a entrega de 240 geladeiras as famílias agraciadas, doadas pelo Projeto Comunidade Eficiente, da Celpa. O evento de entrega das geladeiras, acontecerá, nesta sexta-feira, dia 16, a partir das 7h, na Praça Santa Terezinha.

Durante sua estada em Óbidos, as analistas de comunicação visitaram os meios e comunicação da cidade, divulgando o Projeto Comunidade Eficiente. Pela manhã, visitaram a TV Sentinela, TV Atalaia e a Rádio Santana FM, as quais explicaram o objetivo do Projeto, que distribuirá geladeiras em Óbidos.

Fotos de Odirlei Santos

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1792-assessoria-de-comunicacao-da-celpa-divulga-projeto-comunidade-eficiente-em-obidos#sigProId95aa2316ab View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.