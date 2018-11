O monumento histórico “Cabeça do Padre”, em Óbidos, está sendo revitalizado

O monumento histórico “Cabeça do Padre”, antigo posto de captação de água, que fica localizada na praia do Porto de Cima, em Óbidos está sendo revitalizada. No sábado, dia 10, iniciou a obra, a qual está sendo toda rebocada, pois a maior parte da estrutura já estava com os tijolos aparentes e apresentava rachaduras.

E obra está sendo realizada pela Associação Cultural Obidense – ACOB, que tem como presidente o Jornalista Ronaldo Brasiliense, com o apoio da prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura, que tem como secretário Eduardo Dias e de alguns obidenses.

A “Cabeça do Padre” virou um monumento histórico para os obidense, símbolo que marcou várias gerações. Localizada na praia do Porto de Cima, a “Cabeça Padre”, depois que foi desativada, foi esquecida pelos administradores do município há várias décadas e estava se deteriorando com o tempo, principalmente, com essas grandes enchentes que vem acontecendo nos últimos anos na Amazônia.

Agora com a revitalização, protege-se a sua estrutura e preserva-se mais um patrimônio histórico obidense.

CLIQUE AQUI PARA CONHECER A HISTÓRIA DA “CABEÇA DO PADRE”

www.obidos.net.br – Fotos Eduardo Dias e Ronaldo Brasiliense

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2272-o-monumento-historico-cabeca-do-padre-em-obidos-esta-sendo-revitalizado#sigProId3fe9948993 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.