Leilão de animais da Festividade de Sant´Ana 2021 arrecadou mais de 460 mil reais

Durante a Festividade de Sant´Ana acontecem vários eventos, um desses eventos é o Leilão de Animais, um dos mais esperados pela população obidense, principalmente os pecuaristas de Óbidos, o qual ocorreu no Cliper de Sant´Ana neste domingo, dia 25, começando por volta de 12h e terminou as 18h.

Segundo os organizadores do evento, este ano foi leiloado 101 animais, sendo que o valor arrecadado foi de R$ R$460.620,00 (Quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e vinte reais)

O animal leiloado com maior valor foi uma novilha doada por Nádia Canto e família que foi arrematada primeiramente por Diego Canto no valor de R$ 12.000,00, que foi doada novamente. Neste novo leilão a novilha foi arrematada por Enio no Valor de R$ 10.000,00, a qual foi doada novamente. Pela terceira vez foi leiloada, desta vez foi arrematada por André Canto por R$ 10.200,00, a qual foi doada novamente. Pela quarta vez foi leiloada e arrematada por Marco Aurélio por R$ 7.800,00, totalizando R$ 40.000,00 ( Quarenta mil reais)



Durante o Leilão, as pessoas arremataram alguns animais, doaram para serem leiloados novamente em favor da Santa Casa de Misericórdia, com o intuito de ajudar o Hospital que presta serviços de saúde à população obidense.

O Leilão contou com o empenho dos leiloeiros Duzinho, Márcio Pinto, Jorge e Mário Jorge, para conseguir os maiores lances nos animais e com certeza conseguiram, e também da comissão organizadora do leilão que conseguiram uma arrecadação recorde e mobilizar a população para participar de um dos maiores leilões do oeste paraense, que este ano voltou a ser presencial, entretanto foi transmitido AO VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e deste site.

Senhora Sant´Ana agradece!

