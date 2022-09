O obidense Haroldo Figueira lançou o livro “A Nobreza da Gratidão”

Já está à venda o novo livro do obidense Haroldo Figueira, intitulado “A Nobreza da Gratidão”, que tem como tema central, a convergência de dois sentimentos virtuosos: a solidariedade e a gratidão, presentes na ação dos dois protagonistas da história, no caso Pedro Xapury de Andrade Figueira, pai do autor e o Sr. Pedro Costa Filho.

Sobre o livro, Haroldo Figueira comentou:

“Esse é o livro de minha autoria intitulado “A Nobreza da Gratidão”. Sua edição representa para mim a concretização de um sonho que alimento desde os tempos de infância e que agora vejo, enfim, concretizado.

O tema central é a convergência de dois sentimentos virtuosos: a solidariedade e a gratidão, presentes na ação dos dois protagonistas da história, no caso meu pai Pedro Xapury de Andrade Figueira e o Sr. Pedro Costa Filho.

A narrativa tem como cenário minha cidade natal Óbidos, Pará, e não se circunscreve ao fato envolvendo os personagens principais, ambos já falecidos. Procura abordar a gratidão, também, de um modo mais amplo e plural, com enfoque para sua face antagônica, a ingratidão, tangenciando no decorrer do percurso aspectos históricos, religiosos, literários, filosóficos, fisiológicos, enriquecida, ainda, com opiniões de escritores ilustres e de experiências do cotidiano que tive a oportunidade de vivenciar ou de testemunhar. Espero que os que me distinguirem com a honra de ler o livro gostem”.

Haroldo Figueira

José Pedro Haroldo de Andrade Figueira nasceu na cidade de Óbidos, estado do Pará, Graduou-se Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao concluir o curso de bacharelado, foi laureado com a MEDALHA DO MÉRITO ESTUDANTIL, por ter sido considerado o MELHOR CONCLUINTE do período pelo Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes vinculado a referida instituição de ensino superior. Em vista da defesa de dissertação no PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA, Área de Concentração Metafisica, a UFRN outorgou-lhe o diploma de MESTRE EM FILOSOFTA. Entre outras experiencias literárias, o autor tem por passatempo escrever memórias e crônicas das coisas do cotidiano. Costuma publicar seus textos nos endereços eletrônicos www.obidos.net.br e www.folhadeobidos.com.br. É membro da Academia Artística e Literária de Óbidos- AALO.

Quem quiser adquirir o livro, terá que entrar em contato com o autor por email (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ), fazer o PIX (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ) no valor do livro que custa R$ 45,00, o qual enviará o livro para o endereço informado.

www.obidos.net.br