Em Óbidos, Secretaria da Fazenda apreende 126,6 metros cúbicos de madeira em tora 

Flagrante ocorreu em ação de rotina dos fiscais estaduais que constataram que a carga era transportada com nota fiscal irregular.

Em operação de fiscalização de rotina realizada nesta quinta-feira (10), na orla de Óbidos, no Baixo Amazonas, fiscais de receitas estaduais lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 126,6 metros cúbicos de madeira em tora, cujo valor é de R$ 1.372.839,27, que saiu da cidade de Faro com destino a Ananindeua.

A mercadoria estava desacompanhada do manifesto de carga exigido no transporte de madeira. As notas fiscais foram analisadas pela equipe de fiscalização e foi constatado que elas já tinham sido registradas anteriormente em outra unidade da Sefa, um artifício conhecido como “nota viajada”, quando se tenta reutilizar nota fiscal de outra carga. O documento fiscal foi desconsiderado e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 420.088,82, que está aguardando recolhimento para liberação da carga.

FONTE: Agência Pará