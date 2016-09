Desfile do dia 7 encerra as comemorações da Semana da Pátria em Óbidos

Foram três dias de desfiles na Praça da Cultura, em Óbidos, onde desfilaram escolas, projetos sociais, entidades religiosas, associações, PM, as quais homenagearam vários setores da sociedade, danado ênfase a cultura obidense.

As escolas homenagearam a família com parte integrante da educação e a participação efetiva na escola: “Escola e Família: parceria necessária na conquista da educação de qualidade”. As plantas medicinais foram lembradas, como parte integrante do conhecimento popular e contribuição para a saúde da população. O Esporte, sempre presente e lembrado nos desfiles, que contribui com desenvolvimento coletivo e cognitivo do aluno. A arte, a preservação da natureza, entre outros temas foram destacados pelas escolas que desfilaram neste 7 de setembro.

Neste 7 de setembro, as seguintes instituições desfilaram: Escola José Tostes, Raimundo Cardoso, Duque de Caxias, Raimundo Chaves, Desbravadores da Igreja Adventista e fechando os desfiles da Semana da Pátria, o Comando de Policiamento Regional 1, da Polícia Militar.

Fotos de Vander N Andrade

