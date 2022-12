Ações da Alcoa beneficiam 25 comunidades em Juruti (PA) no ano de 2022

Entre janeiro e dezembro foram 18 ações com 130 mil doações, com apoio de 200 voluntário.

Ao longo de 2022, diversas atividades de engajamento e voluntariado foram realizadas pela Alcoa no município de Juruti, no oeste do Pará. Entre janeiro e dezembro foram 18 ações com a participação de 265 voluntários, beneficiando 25 comunidades e 130 mil doações. Ao todo, participaram 6 Instituições sociais (5 de Juruti e 1 de Santarém) 7 Escolas (5 de Ensino Fundamental e 2 de Ensino Médio), além de uma Universidade e o Governo Municipal.

“O Dia Internacional do Voluntariado é comemorado no dia 05 de dezembro, mas a Alcoa fez valer essa celebração com ações durante o ano todo, tanto na área urbana como na zona rural transformando vidas em Juruti. É um resultado muito positivo e satisfatório e que nos enche de orgulho, principalmente por contar com ao apoio de muitos parceiros, fazendo com que a gente multiplique a mensagem da importância de ser voluntário, levando boas ações para um número cada vez maior de pessoas”, destaca José Haroldo Paula, Gerente de Relações Institucionais da Alcoa.

Ação desenvolvida pela Alcoa

Em parceria com o Instituto Alcoa foram realizados 8 “actions”, como é chamado o programa de voluntariado. Além disso, fizeram parte da programação programas como o Innovation Camp – com alunos do ensino médio (Parceria Junior Achievement), Conectado com o amanhã – com alunos do ensino médio (Parceria Junior Achievement), Carta e Livro (Parceria Atados), Mural de Histórias (Eagle – Atados) e o Clube do Livro (Aware - Atados).

Outro programa realizado foi o “Mulheres Empreendedoras” em parceria com a Secretaria de Produção e execução da Junior Achievement Pará. O curso acontece como fomento ao artesanato de empreendedoras da Planta Alcoa Juruti.

Em parceria com a Alcoa Foundation ocorreram as atividades do Seja Dez Sustentabilidade, que inclui a Leitura do Relatório de Sustentabilidade da Alcoa e doação de recursos a instituições e a ação especial para celebrar o aniversário de 70 anos da fundação. Com o apoio do voluntariado da Planta Juruti foi possível implementar o curso de inglês gratuito para acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e a doação de brinquedos em comunidades.

Comunidades beneficiárias pelo voluntariado em 2022: Cidade de Juruti, Jabuti, Santa Tereza, Cipó, São Lourenço, Santo Hilário, São Jorge da Ingrácia, Galileia, Ordem, Recordação, Pau D’arco, Igarapé Açu, Vila Mathias, Vila Andrade, Ferrugem, Cacimba, São Domingos, São Joaquim, Miri Centro, Orvalho do Hermon, Café Torrado, São Braz, Uxituba, Lago Preto e Lago Verde.

Funcionária do CAPEX da Alcoa, Eridiane de Sousa, participa das ações há 5 anos e considera as ações de voluntariado como algo muito importante na sua vida. “Eu sempre falo essa frase, “action” é vida, porque se consegue transferir um pouquinho da gente para a comunidade. Levar um pouco de conhecimento e receber também deles, pois a gente consegue aprender muita coisa da cultura deles naquele momento. É maravilhoso, gratificante e sem igual. Não tenho palavras para expressar o que a gente leva e traz para a comunidade”, destaca.

Outro voluntário assíduo é o David Marinho, que atua na área de beneficiamento da Mina da Alcoa em Juruti. Ele garante que o trabalho voluntariado mudou sua vida e trouxe um novo sentido. “Todo mundo deveria experimentar e ter a sensação de que pode ser útil a sociedade, nem que seja uma só pessoa que você ajude, transfira um conhecimento, incentive ou ajude ela a fazer um curso, uma ajuda material, pontual ou permanente. Ao longo desses anos de trabalho voluntário e ter feito diferença na vida de muitas pessoas me dá a sensação de utilidade, de ser alguém que tem o poder de ajudar, de mudar a vida de alguém e não há nada que pague isto”, conclui.

Fonte: Comunicação/Alcoa