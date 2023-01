Parazão Banpará 2023 será lançado em evento no Teatro Gasômetro em Belém

O primeiro jogo do Parazão Banpará 2023 será o dia 21 de janeiro, às 17h no Baenão. Na rodada de abertura, o Remo, campeão da última competição, joga em casa contra o Independente.

Com diversas ações a cada rodada, o campeonato deste ano terá 11 eixos temáticos de combate ao preconceito dentro e fora dos estádios. Vem aí, a edição de número 112 do Campeonato Paraense de Futebol, o Parazão Banpará 2023. O torneio será lançado no placo do Teatro Gasômetro, em Belém, na sextafeira, 06 de janeiro, às 19 horas, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, em um ambiente que recria o cenário dos estádios com o tradicional espetinho e outros itens que fazem parte dos dias de jogos.

Na ocasião será assinado o contrato de cessão de direitos de transmissão dos jogos entre a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) e a Federação Paraense de Futebol (FPF), além da formalização do naming rights da competição entre o Banpará e a entidade que representa o futebol do estado. Também estarão presentes representantes dos doze times que compõem a série A do campeonato na disputa da tão sonhada taça Estrela do Norte. São eles: Clube do Remo, Itupiranga, Bragantino, Caeté, Paysandu, Águia de Marabá, Cametá, São Francisco, Tuna Luso, Independente, Tapajós e Castanhal. O evento também promete muita animação com espetáculos musicais para os convidados.

Quem estará no comando do lançamento do principal campeonato esportivo do Pará é a jornalista, Tayná Martinez, que pelo segundo ano reafirma o protagonismo feminino no evento. “ Eu me sinto muito honrada por fazer parte da história do futebol paraense. É muito mais do que estar apresentando e levando para os quatro cantos do Pará esse campeonato tão rico e tão diverso. É uma questão de representatividade. Da mulher, mãe e jornalista esportiva que lutou muito para chegar até aqui. Uma forma de encorajar tantas outras mulheres que também tem esse ou outros sonhos em relação ao futebol . Esse esporte é para todos e todas! ”, afirmou Tayná.

Ao longo dos anos vem sendo incorporando ao campeonato os protocolos dos grandes eventos esportivos que oferecem aos clubes, à imprensa e à torcida um produto de qualidade e com padrão internacional. Mas, foi em 2020 que a competição aderiu protocolos que trouxeram maior grandiosidade e excelência ao evento, além da taça Estrela do Norte, que foi moldada seguindo os traços da arquitetura marajoara, com alças inspiradas na logo do Banpará e carrega linhas que circundam o troféu e representam os cinco valores essenciais do esporte: compromisso, esforço, perseverança, humildade e respeito.

Em 2021, com a influência da pandemia de Covid-19 o campeonato se reinventou e estabeleceu organização e abertura de espaço para a divulgação e maior transmissão dos jogos que aconteciam no interior do estado, estimulando o pertencimento e valorizando todas as regiões. Além de também de ser exportado para diversos locais do país por meio das parcerias com emissoras de outros estados.

Em 2022, além de atender ao mesmo padrão dos grandes eventos esportivos brasileiros, o Parazão Banpará resgatou a valorização da identidade amazônica e a importância da preservação ambiental com o pirarucu Xibé, mascote do campeonato, seguindo uma trajetória de crescimento e qualidade.

Para essa temporada de 2023, a expectativa e o comprometimento social são ainda maior. Uma das grandes novidades deste ano é que durante a competição, serão abordados 11 eixos temáticos que combatem as mais diversas formas de preconceito dentro e fora dos estádios. Além de uma nova maneira de acompanhar o campeonato, como explica o presidente da Funtelpa, Hilbert Nascimento. “Para 2023, dentro de todo esse conceito inclusivo e de combate à preconceitos, vamos implementar uma forma de entrega de conteúdo mais interativa com o público, com uma segunda opção de transmissão, por meio do streaming feito pelo Portal Cultura em parceria com o Futebol Zueiro, que acontecerá de forma paralela à transmissão tradicional dos 34 jogos na tela da TV Cultura do Pará, que este ano, também terá uma comentarista mulher trazendo mais informação, sensibilidade e dinamismo ao evento”, finalizou.

O mascote Xibé também já está de uniforme novo e pronto para alegrar o público nesse espetáculo que já faz parte do calendário dos paraenses. Por isso, deixe a camisa pronta, coloque a bandeira na janela, deixe o petisco à vista e coração na mão! Está chegando a hora de preparar o grito de incentivo e vibrar nas arquibancadas, na frente da TV ou na tela do celular.

BOLA EM CAMPO – O primeiro jogo do Parazão Banpará 2023 será o dia 21 de janeiro, às 17h no Baenão. Na rodada de abertura, o Remo, campeão da última competição, joga em casa contra o Independente e o torcedor paraense poderá acompanhar tudo pela TV e portal Cultura.

SERVIÇO: Lançamento do Parazão Banpará 2023, sexta-feira, 06 de janeiro, às 19h, no Teatro Gasômetro, na Av. Gov Magalhães Barata, 830, no bairro São Brás, em Belém.