Os obidenses Délio Aquino e Lúcia Helena Barros publicam artigo sobre História de Óbidos

O Artigo “Elementos da cultura e do trabalho dos povos originários em Óbidos-PA, 1698 a 1763: um estudo com base nos registros literários da Amazônia colonial”, cujos autores são os obidenses Délio Reis Matos de Aquino e Lúcia Helena Alfaia de Barros, que tem como objetivo contribuir para a Disciplina História de Óbidos, o qual foi publicado no Periódico da Unimontes.

Conversamos com Délio Aquino, o qual fez o seguinte comentário sobre o artigo:

“Este artigo é mais uma contribuição para a Disciplina História de Óbidos, um estudo sobre os primeiros 65 anos da nossa história, a partir de elementos da cultura e do trabalho indígena encontrados em documentos e literaturas do período.

Entre os assuntos, destacamos o relato mais amplo sobre a produção e consumo do açaí no século XVIII, que estava inédito na produção histórica contemporânea sobre o Estado do Pará e a Amazônia Brasileira.

Destacamos também vários documentos que podem apontar para a introdução da História das Mulheres de Óbidos, possivelmente realizamos a maior reunião de documentos relacionados ao empreiteiro Manoel da Mota Siqueira, além de documentos sobre diversos sujeitos históricos e o ambiente que eles vivenciaram no final do século XVII início do XVIII”.

A seguir, estamos publicando o link do artigo que pode ser baixado no formato PDF:

- Elementos da cultura e do trabalho dos povos originários em Óbidos-PA, 1698 a 1763: um estudo com base nos registros literários da Amazônia colonial.

Biografia dos Autores

Délio Reis Matos de Aquino, Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Núcleo de Meio Ambiente (NUMA), Universidade Federal do Pará (UFPA). Professor de História, Estudos Amazônicos e Educação Ambiental na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC).

Lúcia Helena Alfaia de Barros, Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC)

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Diversidade Sociocultural - Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, Belém Pará. Docente da Rede Estadual de Educação do Estado do Pará – SEDUC.

