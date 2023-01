Projeto leva educação e qualificação profissional a comunidades do Trombetas

Criada em junho do ano passado, a iniciativa da MRN em parceria com o Centro de Estudos Sociais Interestadual já formou 75 profissionais.

Acompanhar a construção da casa própria, que já está na fase de acabamento, faz a bombeira civil Josiane Monteiro, da comunidade quilombola Boa Vista, localizada no município de Oriximiná, oeste do Pará, relembrar os desafios superados para alcançar esse sonho. “Eu estava desempregada quando o projeto trouxe para nossa comunidade o curso de Bombeiro Civil. Quando tentei fazer uma época atrás, esse mesmo curso, por outra instituição, me falaram que eu não passaria nos testes pelo fato de eu ser baixinha. Dessa vez, eu disse que tentaria, pois aprenderia alguma coisa. E foi aí que tudo deu certo”, comemora.

Josiane está entre os 75 profissionais qualificados por meio dos cursos oferecidos pelo Projeto Educação no Trombetas, uma parceria da Mineração Rio do Norte (MRN) com o Centro de Estudos Sociais Interestadual (CESI), que leva educação básica e qualificação profissional às comunidades.

“É uma estratégia ampla, na qual nos conectamos com as comunidades e com as demandas delas, porque acreditamos que o maior legado que podemos deixar para esses comunitários é a educação, além de uma formação profissional para que se preparem para oportunidades do mercado”, explica Jéssica Naime, gerente geral de Relações Comunitárias.

O projeto começou a ser articulado em junho de 2022 e, desde o mês de agosto, já formou 19 profissionais de Solda e Vulcanização, 24 operadores de equipamentos de mineração e 32 bombeiros civis, somando 75 pessoas no total.

Segundo Marcela Acioli, coordenadora local do CESI, o projeto foi uma resposta ao aumento do desemprego observado durante a pandemia de Covid-19. No total, 198 moradores, divididos entre as comunidades Ajudante, Aldeia Mapuera, Boa Vista, Maria Pixi, Moura, Tapagem e Último Quilombo, foram atendidos. A meta agora é ampliar o número de estudantes. “Tem sido uma parceria de sucesso, pois já estamos colhendo os frutos do projeto”, conta.

Conhecimento

O Projeto Educação no Trombetas está organizado em três eixos de atuação. Na modalidade Elevação de Escolaridade, é ofertado um curso preparatório para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), destinado a estudantes e/ou trabalhadores que não concluíram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Já nas modalidades Cursos Livres e Formação e Qualificação Profissional, o objetivo é gerar renda, seja preparando as pessoas para vagas oferecidas pela MRN e empresas da região ou para terem seu próprio negócio.

Para cada comunidade, foram pensadas estratégias especificas, baseadas em pesquisas realizadas pela Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Oriximiná, junto às lideranças comunitárias. Atualmente, 20 comunitários estão matriculados no curso de Corte e Costura, 40 no curso de Panificação e 63 no preparatório para o Encceja, com formações previstas para fevereiro, março e agosto, respectivamente.

Oportunidades

Josiane Monteiro não pensou duas vezes quando se inscreveu em um dos cursos. Aos 42 anos de idade, ela atua como bombeira civil em Porto Trombetas e tem orgulho da própria trajetória. Em poucos meses de trabalho, ela participou de primeiros socorros a resgates em altura e em locais confinados. “O que eu mais gosto é ver que o aprendizado continua. Todo dia é uma coisa nova. Hoje, trabalhando como bombeira civil, eu vejo o quanto a profissão é importante”, ressalta. Além de ajudar na construção da casa própria, Josiane conta que a formação gerou alívio para as contas da família. “Eu sou muito grata a esse projeto porque hoje eu posso ajudar meu esposo. Eu indico e dou a maior força para as pessoas que querem fazer o curso”.

Outro quilombola que também viu no projeto uma porta de entrada para oportunidades foi o jovem Carlos Eduardo Campelo de 19 anos. No curso de Panificação, se planeja para abrir seu próprio negócio. “Os desafios sempre têm, mas a gente consegue superar. É muito bom conhecer e aprender coisas novas, e o curso tem sido excelente”. Ele conta que não vê a hora de aplicar os conhecimentos adquiridos, mas que reconhece a importância de se aperfeiçoar. “Temos muitos sonhos, mas quero primeiro suprir as necessidades. Daí ir crescendo cada vez mais. Ser um profissional, ensinar outras pessoas, ajudar”, ressalta.

FONTE: Comunicação/MRN