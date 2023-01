Delegação Alemã, composta pelo Bispo de Würzburg - Alemanha, chega na Diocese de Óbidos

Na última quarta-feira, (04), o Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, recebeu em Alenquer a delegação Alemã, composta pelo Bispo de Würzburg - Alemanha, Dom Francisco Jung, o Bispo de Mbinga - Tanzânia, Dom John Ndimbo, o Cônego, Padre Albin Krämer, o Representante do Conselho Diocesano, Sr Christian Sauer, a Sra. Rebecca Hornung, POW, que faz parte da comunicação, a Sra. Bettina Endres, Secretária do Bispo de Würzburg, e o Sr. Alexander Sitter, responsável pela parceria entre as Dioceses de Óbidos e Würzburg.

No decorrer do dia, a delegação Alemã visitou o Hospital Santo Antônio, em Alenquer, conhecendo a realidade da saúde no município e os trabalhos das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição - SMIC, que através da Irmã Nila Soares, gerenciam o Hospital. Ao final do dia, a delegação Alemã, o Bispo Dom Bernardo, o Bispo Dom Francisco Jung, o Bispo Dom John Ndimbo, junto a Paróquia Santo Antônio e a Pastoral da Ecologia, como ato simbólico, plantaram uma muda de ipê Branco, para celebrar a parceria entre as Dioceses, e expressar todo o cuidado com a criação.

A noite em forma de acolhida, a Paróquia Santo Antônio, de Alenquer, celebrou uma Missa Solene, para festejar esse importante momento histórico, com toda a delegação Alemã, onde muitos fiéis estavam presentes, e os representantes das comunidades da Paróquia e das Pastorais, que se apresentaram no final da Missa.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5649-delegacao-alema-composta-pelo-bispo-de-wuerzburg-alemanha-chega-na-diocese-de-obidos#sigProId243c64c700 View the embedded image gallery online at:

Fonte: Diocese de Óbidos