O Campeonato Paraense de Futebol, o Parazão Banpará 2023, foi oficialmente lançado

A cerimônia de abertura da 111° edição foi realizada nesta sexta-feira (6), às 18h, no Teatro Gasômetro, em Belém. No evento, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou a entrega do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O campeonato será transmitido com exclusividade pela TV Cultura, Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) e terá como patrocinador principal o Banco do Estado do Pará.

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho informou que o a data da entrega do Novo Mangueirão acontecerá no dia 19 de março, quando acontecerá o primeiro RE x PA do ano de 2023, o maior clássico da Amazônia. “Em comum acordo com a data estabelecida pela federação, dentro do calendário do Parazão 2023, o Mangueirão estará pronto, de portas abertas, sendo a melhor e maior Arena esportiva da Amazônia”, comentou o Governador.

Os times que participarão do Parazão 2023, são: Águia de Marabá, Bragantino, Caeté, Cametá, Castanhal, Independente, Itupiranga, Paysandu, Remo, São Francisco, Tapajós e Tuna Luso, que irão disputa a taça Estrela do Norte.

Na assinatura do contrato de cessão de direitos de transmissão dos jogos, entre a Funtelpa e FPF, durante a cerimônia do Parazão, os paraenses irão poder acompanhar o seu time de coração, seja pela TV, Rádio, Portal e mídias sociais da Cultura.

"O sucesso com audiência vem do reflexo da programação da Tv cultura. O Parazão é o início de tudo no ano, e o futebol nos representa e fala muito da nossa cultura. Se depender da gente, vamos trabalhar. Cada vez mais para continuar o sucesso", reforça Hilbert Nascimento, presidente da FUNTELPA.

TABELA DE JOGOS

A competição será dividida em três grupos com quatro equipes em cada. Avançam para as quartas de final os oito melhores colocados na classificação geral, enquanto os dois piores times são rebaixados para a segunda divisão.

O primeiro jogo do Parazão Banpará 2023 será o dia 21 de janeiro, às 17h no Baenão. Na rodada de abertura, o Remo, campeão da última competição, joga em casa contra o Independente.

Com informações Agência Pará